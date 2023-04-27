Причина українських тривог. Що відомо про російські винищувачі МіГ-31 та МіГ-31К

Російська армія має в своєму арсеналі потужніші та сучасніші літаки, ніж українські Повітряні сили. Серед них є МіГ-31 та МіГ-31К, який часто ламається та при цьому є носієм ракет "Кинжал".

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26 квітня в російській Мурманській області РФ розбився військовий літак МіГ-31. Перед тим декілька місяців поспіль по всій Україні оголошували повітряну тривогу через постійні зльоти МіГ-31К в Білорусі на навчальні польоти. Фокус зібрав все, що відомо про МіГ-31, та чим звичайна версія відрізняється від МіГ-31К.

Вчора у РФ розбився російський винищувач-перехоплювач МіГ-31. Заявлялось, що льотчики встигли катапультуватись. На місці падіння літака майже нічого не залишилось.

Місце розбитого винищувача МіГ-31

Історія розробки МіГ-31

МіГ-31 — це радянський важкий винищувач-перехоплювач 4 покоління, який побудовано на базі МіГ-25. Його створили в ОКБ-155 (нині частина МіГ) Роботи по його створенню почалися в 1970 роках в СРСР. Його основним завданням було перехоплення важких бомбардувальників, що літають на великих висотах.

Вперше про розробку МіГ-31 на Заході дізналися зі свідчень Віктора Бєлетенко, який втік до Японії на МіГ-25 у 1976 році. Він розповів слідчим про наявність радянської експериментальної програми у СРСР по створенню літака. Потім головний конструктор КБ "Фазотрон" Адольф Толкачов передав ЦРУ всю документацію про ракетну програму та виробництво радарів.

Серійне виробництво винищувача почалося в 1976 році, за цей час виготовлено близько 500 МіГ-31. На озброєння СРСР літак прийняли чотирма роками пізніше — 1980 рік. На озброєнні ПКС РФ є також модернізовані МіГ-31БМ, які серед іншого отримали нові боєприпаси у свій арсенал:

антирадіолокаційні Х-31П, Х-25МП та Х-25МПУ;

протикорабельні УР Х-31А;

ракети класи "повітря-земля" Х-20Т та Х-59/Х-59М;

керовані бомби — КАБ 1500 та КАБ 500.

МіГ-31 — особливості літака

На відміну від свого праотця МіГ-25, МіГ-31 є двомісним: льотчик та штурман-оператор. Нині основні його завдання у складі ПКС РФ полягають в перехоплені повітряних цілей на малих, середніх та великих висотах. Заявляється, що літак здатний працювати в умовах радіоелектронної боротьби.

МіГ-31 мав на той час передову авіоніку, якою керує штурман-оператор. Станція РЛС називається РП-31 "Заслон", яка першою у світі ввела в озброєння палубний радіолокатор літака з електронним відхиленням променя. Це означає, що літак здатен супроводжувати одразу до 10 цілей. В режимі розвідки МіГ-31 може знаходити бомбардувальник на 200 км, але ефективність може суттєво впасти, якщо ціль буде меншою.

МіГ-31 мав передову РЛС "Заслон", яка здатна знаходити бомбардувальники на відстані до 200 км

Також літак є одним із найшвидших у своєму класі, бо на ньому встановили двигуни Д-30Ф6. Він дозволяє розганяти літак на великій висоті до 3100 км/г, а на малій висоті до 1500 км/г. При цьому крейсерська швидкість складає 950 км/г при дозвуковому польоті та 2500-2800 км/г на понадзвуковій швидкості. Його дальність польоту складає від 2480 км до 2240, в залежності від того, чи є на борті ракети.

При цьому МіГ-31 має корисне навантаження у 9 тонн — цього вистачає, щоб нести на борту 6 керованих авіабомб КАБ-1500 або 8 КАБ-500. Окрім цього є модифікація з ракетами "Кинжал".

За час існування літак отримав 13 різних модифікацій, деякі отримували додаткове озброєння чи нову станцію РЛС.

В чому різниця між МіГ-31 та МіГ-31К

Варто зазначити, що у Мурманській області впав МіГ-31, який не є носієм ракет "Кинжал". Псевдогіперзвукова ракета "Кинжал" може запускатись лише з МіГ-31К. Лише в цьому і є різниця між МіГ-31 та Міг-31К. Станом на початок 2021 року російські Повітряно-космічні сили мали 131 МіГ-31.

МіГ-31К з ракетою "Кинжал"

Однак росЗМІ писали, що ресурс двигунів у МіГах доходить до кінця, моєливо, через це протягом 2022-2023 років було 7 аварій з МіГами:

29 січня — МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився;

8 квітня — МіГ-31 розбився;

1 жовтня — МіГ-31К під час вильоту викотився за злітно-посадкову смугу та вибухнув;

2 грудня — МіГ-31 розбився під час тренувального польоту;

25 грудня — загорівся двигун у МіГ-31К;

19 січня 2023 року у МіГ-31К загорівся двигун;

26 квітня 2023 року — МіГ-31К загорівся у повітрі та розбився.

Тому у 2021 році у "Ростех" анонсували розробку наступника МіГ-41. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну новин про стан розробки не було.

Чи застосовуються МіГ-31 на війні проти України?

Так, російська армія тримала у Білорусі три МіГ-31К, які виконували тренувальні польоти з білоруських аеродромів. Вони є носіями ракет "Кинжал", тому в Україні кожен раз, коли вони злітали, оголошували повітряну тривогу. Як пояснювали в Повітряних силах, на цей крок вони були вимушені піти, бо населення має бути проінформоване про ймовірність ракетного удару.

9 березня російські окупанти під час масованого обстрілу запустили 81 ракету по Україні, серед них було 6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинжал". Їх українська протиповітряна оборона не здатна збивати. Також невідомо, чи здатні ЗРК Patriot перехоплювати "Кинжал", який у РФ називають гіперзвуковим.