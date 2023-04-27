Причина украинских тревог. Что известно о российских истребителях МиГ-31 и МиГ-31К

Российская армия имеет в своем арсенале более мощные и современные самолеты, чем украинские воздушные силы. Среди них есть МиГ-31 и МиГ-31К, которые часто ломаются и последний из них является носителем ракет "Кинжал".

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26 апреля в российской Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31. Перед тем несколько месяцев подряд по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за постоянных взлетов МиГ-31К в Беларуси на учебные полеты. Фокус собрал все, что известно о МиГ-31 и чем обычная версия отличается от МиГ-31К.

Вчера в РФ разбился российский истребитель-перехватчик МиГ-31. Заявлялось, что лётчики успели катапультироваться. На месте падения самолета почти ничего не осталось.

Место разбитого истребителя МиГ-31

История разработки МиГ-31

МиГ-31 – это советский тяжелый истребитель-перехватчик 4 поколения, построенный на базе МиГ-25. Его создали в ОКБ-155 (ныне часть МиГ). Работы по его созданию начались в 1970 годах в СССР. Его основной задачей было перехват тяжелых бомбардировщиков, летающих на больших высотах.

Впервые о разработке МиГ-31 на Западе узнали из свидетельств Виктора Белетенко, бежавшего в Японию на МиГ-25 в 1976 году. Он рассказал следователям о наличии советской экспериментальной программы в СССР по созданию самолета. Затем главный конструктор КБ "Фазотрон" Адольф Толкачев передал ЦРУ всю документацию о ракетной программе и производстве радаров.

Серийное производство истребителя началось в 1976 году, за это время произведено около 500 МиГ-31. На вооружение СССР самолет был принят четырьмя годами позже — 1980 год. На вооружении ПКС РФ также модернизированы МиГ-31БМ, которые среди прочего получили новые боеприпасы в свой арсенал:

антирадиолокационные Х-31П, Х-25МП и Х-25МПУ;

противокорабельные УР Х-31А;

ракеты классы "воздух-земля" Х-20Т и Х-59/Х-59М;

корректируемые бомбы – КАБ 1500 и КАБ 500.

МиГ-31 — особенности самолета

В отличие от своего праотца МиГ-25, МиГ-31 двухместный: летчик и штурман-оператор. В настоящее время главные его задачки в составе ПКС РФ состоят в перехвате воздушных целей на малых, средних и огромных высотах. Заявляется, что самолет способен работать в условиях радиоэлектронной борьбы.

МиГ-31 имел на то время передовую авионику, которой руководит штурман-оператор. Станция РЛС называется РП-31 "Заслон", она первой в мире имела палубный радиолокатор самолета с электронным отклонением луча. Это означает, что самолет может сопровождать сразу до 10 целей. В режиме разведки МиГ-31 может находить бомбардировщик на 200 км, но эффективность может существенно упасть, если цель будет меньше.

МиГ-31 имел передовую РЛС "Заслон", способную находить бомбардировщики на расстоянии до 200 км.

Также самолет является одним из самых быстрых в своем классе, потому что на нем установили двигатели Д-30Ф6. Он позволяет разгонять самолет на большой высоте до 3100 км/ч, а на малой высоте до 1500 км/ч. При этом крейсерская скорость составляет 950 км/ч при дозвуковом полете и 2500-2800 км/ч на сверхзвуковой скорости. Его дальность полета составляет от 2480 км до 2240, в зависимости от того, есть ли на борту ракеты.

При этом МиГ-31 имеет полезную нагрузку в 9 тонн – этого хватает, чтобы нести на борту 6 корректируемых авиабомб КАБ-1500 или 8 КАБ-500. Кроме этого есть модификация с ракетами "Кинжал".

За время существования самолет получил 13 различных модификаций, некоторые получали дополнительное вооружение или новую станцию РЛС.

В чем разница между МиГ-31 и МиГ-31К

Стоит отметить, что в Мурманской области упал МиГ-31, не являющийся носителем ракет "Кинжал". Псевдогиперзвуковая ракета "Кинжал" может запускаться только с МиГ-31К. Только в этом и есть разница между МиГ-31 и Миг-31К. По состоянию на начало 2021 года российские воздушно-космические силы имели 131 МиГ-31.

МиГ-31К с ракетой "Кинжал"

Однако росСМИ писали, что ресурс двигателей в МиГах доходит до конца, вероятно, поэтому в течение 2022-2023 годов было 7 аварий с МиГами:

29 января — МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился;

8 апреля — МиГ-31 разбился;

1 октября — МиГ-31К во время вылета выкатился за взлетно-посадочную полосу и взорвался;

2 декабря — МиГ-31 разбился во время тренировочного полета;

25 декабря — загорелся двигатель в МиГ-31К;

19 января 2023 года в МиГ-31К загорелся двигатель;

26 апреля 2023 года — МиГ-31К загорелся в воздухе и разбился.

Поэтому в 2021 году в "Ростех" анонсировали разработку преемника МиГ-41. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину новостей о состоянии разработки не было.

Применяются ли МиГ-31 на войне против Украины?

Российская армия держала в Беларуси три МиГ-31К, выполнявших тренировочные полеты с белорусских аэродромов. Они являются носителями ракет "Кинжал", поэтому в Украине каждый раз, когда они взлетали, объявляли воздушную тревогу. Как объясняли в Воздушных силах, на этот шаг они были вынуждены уйти, потому что население должно быть уведомлено о вероятности ракетного удара.

9 марта российские оккупанты во время массированного обстрела запустили 81 ракету по Украине, среди них было 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал". Их украинская противовоздушная оборона не способна сбивать. Также неизвестно, способны ли ЗРК Patriot перехватывать "Кинжал", который в РФ называют гиперзвуковым.