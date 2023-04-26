В Мурманской области РФ разбился военный самолет, — росСМИ (видео)

По словам очевидцев, истребитель Миг-31 внезапно загорелся в воздухе. Он упал в районе поселка Риж-Губа.

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Во время учебного полета в Мурманской области РФ 26 апреля разбился военный самолет. Очевидцам удалось снять крушение на видео, о чем пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла в Мончегорске, самолет упал в районе Риж-Губы. По предварительным данным, рухнул истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия Миг-31.

Очевидцы говорят, он внезапно загорелся в воздухе. По сведениям Минобороны РФ, пилоты успели катапультироваться. Спасатели выехали на место крушения. К месту приземления пилотов сложно добраться из-за рельефа местности. Обломки самолета упали в озеро.

Кроме того, в сети распространяются видео с места события.

Падение Миг-31 в Мурманской области России

Падение Миг-31 в Мурманской области России

Что такое Миг-31

Миг-31 — это высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, который был разработан еще в СССР. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, независимо от времени суток и погодных условий. Изначально его разрабатывали для перехвата крылатых ракет.

Напомним, что 26 апреля российские журналисты сообщили, что жители РФ обеспокоены беспилотниками, которые в последние дни массово находят в Московской области. Так, только за 24-25 апреля в Подмосковье рухнули семь БПЛА. Это говорит о наличие "дыр" в системе ПВО ВС РФ.

Также в РФ пригрозили выйти из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Представитель МИД России Владимир Ермаков 26 апреля обвинил США и их союзников в реализации "дестабилизирующих военных программ".