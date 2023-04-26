У Мурманській області РФ розбився військовий літак, — росЗМІ (відео)

За словами очевидців, винищувач Міг-31 раптово спалахнув у повітрі. Він упав у районі селища Риж-Губа.

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Під час навчального польоту в Мурманській області РФ 26 квітня розбився військовий літак. Очевидцям вдалося зняти аварію на відео, про що пише Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що авіакатастрофа сталася у Мончегорську, літак упав у районі Риж-Губи. За попередніми даними, впав винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії Міг-31.

Очевидці кажуть, він раптово спалахнув у повітрі. За даними Міноборони РФ, пілоти встигли катапультуватись. Рятувальники виїхали на місце аварії. До місця приземлення пілотів складно дістатися через рельєф місцевості. Уламки літака впали в озеро.

Крім того, в мережі розповсюджуються відео з місця події.

Падіння Міг-31 у Мурманській області Росії

Падіння Міг-31 у Мурманській області Росії

Що таке Міг-31

Міг-31 — це висотний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії, який був розроблений ще в СРСР. Призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх і великих висотах, незалежно від часу доби та погодних умов. Спочатку його розробляли для перехоплення крилатих ракет.

Нагадаємо, що 26 квітня російські журналісти повідомили, що жителі РФ стурбовані безпілотниками, які останніми днями масово знаходять у Московській області. Так, лише за 24-25 квітня в Підмосков'ї впали сім БПЛА. Це говорить про наявність "дір" у системі ППО ЗС РФ.

Також в РФ пригрозили вийти з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Представник МЗС Росії Володимир Єрмаков 26 квітня звинуватив США та їхніх союзників у реалізації "дестабілізувальних військових програм".