Ракети летять на Одесу. Як Україні захистити Південь від російського терору

Після скасування "зернової угоди" Росія вдалася до ракетних ударів по портовій інфраструктурі та цивільних обʼєктах Одеси. Пропаганда вже офіційно заявила, що місто буде знищено, а потім відбудовано. Фокус дізнавався, як захистити Одесу та коли зупиняться ракетні удари по півдню України.

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Російська Федерація змістила акцент ракетних атак на південь України. У період із 17 по 23 липня по Одесі й області завдали ледь не найбільшу атаку від початку повномасштабного вторгнення. Було пошкоджено портову інфраструктуру, житлові будинки, знищено врожай зерна, що перебував на зберіганні в одному з агропромислових підприємств регіону. В ніч на 23 липня пошкоджені 25 пам'яток архітектури, зокрема Спасо-Преображенський собор, що підпорядкований Московському патріархату.

Невдовзі в ефірі пропагандистських шоу почали обговорювати, які міста України необхідно знищити. Одесу називали одним із них. Для більшого психологічного ефекту в студію запросили колишнього народного депутата, одесита Ігоря Маркова. Нагадаємо, Маркову повідомлено про підозру в державній зраді. Щодо Одеси було сказано, що місто зруйнують, а потім знову відбудують.

Коли пройде засідання Ради Україна-НАТО з питань ракетних обстрілів Одеси

Початок ракетних атак на Одесу збігся із закінченням так званої зернової угоди з РФ. У відповідь на ініціативу української сторони продовжити перевозити зерно без участі Москви Кремль почав знищувати портову інфраструктуру півдня України.

У відповідь на ракетний тероризм Одеси президент Володимир Зеленський попросив терміново скликати засідання новоствореної Ради Україна-НАТО. З відповідною ініціативою він звернувся до генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Відомо, що зустріч заплановано на середу, 26 липня. Вона пройде в форматі консультацій на рівні послів країн-членів. Очікується обговорення транспортування українського збіжжя через Чорне море.

Російський ракетний удар по Одесі зруйнував Спасо-Преображенський собор, що підпорядкований Московському патріархату Фото: Одеська міська рада

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, таким ракетним терором РФ хоче повністю позбавити Україну можливості виходу до Чорного моря.

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон — це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування випередити й нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". За кремлівським планом, мають бути створені штучні умови загроз голоду, насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи", — написав Данілов на сторінці у Facebook.

Ракетний терор: чи піде Кремль піде на ескалацію в Чорному морі

Опитані Фокусом аналітики зазначають, що Росія не зупинить ракетний тероризм Одеси та південних регіонів країни через скликання засідання Ради України-НАТО. Навпаки, це ще більше спричинить конфронтацію в регіоні. Нагадаємо, після вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції РФ фактично втрачає свій вплив у Балтійському морі. Україна також ініціювала перемовини про перетворення Чорного моря на море НАТО.

На думку політичного аналітика Олександра Кочеткова, головною задачею ракетних ударів по Одесі є намагання Кремля знищити можливість України експортувати збіжжя. За його словами, саме торгівля зерном залишається єдиною доступною на сьогодні можливістю поповнювати дохід країни.

"Коли працювала так звана "зернова угода", в Одесі поставили ЗРК NASAMS, що прикривали портову інфраструктуру та місто. Зараз місто захищене, але не настільки. Зараз ціль РФ — зруйнувати експортний потенціал України. Загалом саме зерно — єдине джерело доходів для України, тому нас хочуть позбавити цієї можливості", — говорить він Фокусу.

Комплекси ППО NASAMS прикривали портову інфраструктуру та місто Одеса Фото: Flickr

Водночас Кочетков припускає, що російські ракети не були навмисно випущені по міських обʼєктах, як-от Будинок вчених чи Спасо-Преображенський собор. Росіяни, хоч і модернізували свої ракети, частково покращили точність, але все одно ті летять, куди завгодно. На його думку, заяви про знищення Одеси не мають якогось підґрунтя, це, скоріше, заяви для заяв — мовляв, ми зруйнуємо, потім відбудуємо.

Не лише "Калібри". Які ракети для масових залпів залишилися в РФ і скільки їх

За повідомленням Командування Повітряних сил ЗСУ, Одесу атакували щонайменше п’ятьма видами крилатих ракет: "Калібр", надзвуковими протикорабельним П-800 "Онікс" і Х-22, а також балістичними "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Саме з надзвуковими та балістичними ракетами у вітчизняних ППО виникають найбільші труднощі.

За словами керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталі Гуменюк, наразі відбувається розгортання та вдосконалення системи ППО навколо південних портів.

"Якщо говорити про Одесу, то порт фактично розташований у самому серці міста. І особливість географічна така, що все, що летітиме в порт і не влучатиме в нього, буде далі перелітати, зокрема, в історичну частину міста", — сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Військовий аналітик Петро Черник впевнений, що Кремль не зупиниться у своєму бажанні повністю знищити портову інфраструктуру України. Єдине, що його може тимчасово затримати, — це необхідність вироблення нових ракет, необхідних для ударів. За його підрахунками, щоразу РФ збирає 80-200 ракет перед початком терору.

"У них є здатність виробляти ракети Х-101, Х-47М2 "Кинджал", а також ракети середнього радіуса дії — Х-59 до 300 км і Х-31 до 160 км. Потенціал сукупно десь 60-80 одиниць крилатих ракет на місяць. Х-22 вони вже не можуть виготовляти, тому треба чекати, коли вони закінчаться. За моїми підрахунками, РФ ще має близько 50 цих ракет", — говорить Фокусу Черник.

У Російської Федерації закінчуються надзвукові ракети Х-22, а виробляти нові вона не може

Експерт зауважує, що найдієвішими проти таких ракет є зенітно-ракетні комплекси Patriot і NASAMS. Але наразі треба чекати, поки наші західні партнери нададуть нам додаткові комплекси. Зокрема, свої результати мають дати дії Заходу проти ланцюгів постачання електронних деталей для комплектування та мікросхем, які РФ зуміла вибудувати.

Проте зараз Росія продовжує виготовляти свої ракети. На початку травня 2023 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" за місяць, Х-101 — 35 одиниць, "Кинджалів" — дві одиниці за місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" — п'ять одиниць.

"Надзвичайно складно боротися з цими схемами в сучасному світі, де електрцвоніка є вільним товаром. У Кремлі вдалося побудувати свої ланцюги, як отримувати необхідні компоненти через інші країни та більш як 20-30 фірм-прокладок. Це довше й дорожче, але вони отримують необхідні деталі", — говорить Черник.

За інформацією Кочеткова, додаткові комплекси ППО можуть бути розгорнуті в Одесі за місяць, раніше чекати не варто. Водночас це будуть як нові комплекси, так і ті, що вже перебувають в Україні на бойовому чергуванні.

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