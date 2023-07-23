"Винна українська ППО": пропагандисти РФ виправдали масовані удари по Одесі (фото)

Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов заявляють, що історичний центр Одеси постраждав від ракет протиповітряної оборони, що призвело до руйнувань і жертв серед мирного населення.

Related video

Після масованої ракетної атаки ЗС РФ уночі 23 липня по Одесі, внаслідок якої постраждав історичний центр міста, пам'ятники архітектури, зокрема Будинок вчених, бульвар Жванецького, а також будівля та святині Свято-Преображенського собору, російські пропагандисти, як і очікувалося, звинуватили в тому, що трапилося, ЗСУ.

"ЗСУ запустили ракету ППО по Спасо-Преображенському собору в Одесі та видають її за російську", — прокоментувала атаку ЗС РФ у своєму Telegram-каналі Ольга Скабєєва.

Російська пропагандистка також опублікувала відео Свято-Преображенського собору, який постраждав від нічних обстрілів, підписавши його фразою: "Стан собору після влучання в нього української ракети".

Також Скабєєва цинічно додала під час телеефіру, що Росія "із задоволенням" спостерігає за обстрілами Одеси.

До коментарів Скабєєвої приєднався інший російський пропагандист Володимир Соловйов. Він написав, що на відео нічних обстрілів Одеси, опублікованих Скабєєвою, "швидкість польоту ракети далека від гіперзвукової", а історичний центр міста постраждав унаслідок уламків збитої українською ППО ракети.

"Якщо подивитися на карту Одеси, то весь історичний центр — буквально за два кроки від порту. А ще весь центр Одеси — це суцільно пам'ятки архітектури, до яких Україна не має жодного стосунку. Тому всім тим, хто віддає накази збивати ракети над містом, глибоко наплювати, куди впадуть уламки", — написав пропагандист у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про нічні обстріли Одеси

ЗС РФ уночі 23 липня здійснили новий масований ракетний удар по Одесі . Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ. За останніми даними, щонайменше одна людина загинула, 22 отримали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано.

За даними Командування Повітряних сил, противник випустив у напрямку обласного центру 19 ракет, зокрема п'ять надзвукових "Оніксів", три крилаті ракети повітряного базування Х-22, чотири "Калібри", п'ять "Іскандерів-К" і два "Іскандери-М". Силам ППО вдалося знищити дев'ять ворожих ракет.

Російські снаряди зруйнували Свято-Преображенський кафедральний собор. Крім пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна помститься РФ за черговий воєнний злочин.

Фокус писав 20 липня, що під час ракетної атаки ЗС РФ по Одесі постраждало Генеральне консульство Китайської Народної Республіки.

Влада КНР 20 липня відреагувала на те, що трапилося, пообіцявши пильно відстежувати події. У Пекіні продовжують наполягати на встановленні діалогу між Києвом і Москвою.