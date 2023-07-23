"Виновата украинская ПВО": пропагандисты РФ оправдали массированные удары по Одессе (фото)

Ольга Скабеева и Владимир Соловьев заявляют, что исторический центр Одессы пострадал от ракет противовоздушной обороны, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

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После массированной ракетной атаки ВС РФ ночью 23 июля по Одессе, в результате которой пострадал исторический центр города, памятники архитектуры, в частности Дом ученых, бульвар Жванецкого, а также здание и святыни Свято-Преображенского собора, российские пропагандисты, как и ожидалось, обвинили в случившемся ВСУ.

"ВСУ запустили ракету ПВО по Спасо-Преображенскому собору в Одессе и выдают ее за российскую" — прокомментировала атаку ВС РФ в своем Telegram-канале Ольга Скабеева.

Российская пропагандистка также опубликовала видео Свято-Преображенского собора, пострадавшего от ночных обстрелов, подписав его фразой: "состояние собора после попадания в него украинской ракеты".

Также Скабеева цинично добавила во время телеэфира, что Россия "с удовольствием" смотрит за обстрелами Одессы.

К комментариям Скабеевой присоединился другой российский пропагандист Владимир Соловьев. Он написал, что на видео ночных обстрелов Одессы, опубликованных Скабеевой, "скорость полета ракеты далека от гиперзвуковой", а исторический центр города пострадал в результате обломков сбитой украинской ПВО ракеты.

"Если посмотреть карту Одессы, то весь исторический центр — буквально в двух шагах от порта. А еще весь центр Одессы — это сплошь памятники архитектуры, к которым Украина не имеет никакого отношения. Поэтому всем тем, кто отдает приказы сбивать ракеты над городом, глубоко наплевать куда упадут обломки" — написал пропагандист в своем Telegram-канале.

Что известно о ночных обстрелах Одессы

ВС РФ ночью 23 июля осуществили новый массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ. По последним данным, как минимум один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых – дети, госпитализированы.

По данным Командования Воздушных сил, противник выпустил в направлении областного центра 19 ракет, в частности пять сверзхвуковых "Ониксов", три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, четыре "Калибра", пять "Искандер-К" и две "Искандер-М". Силам ПВО удалось уничтожить девять вражеских ракет.

Российские снаряды разрушили Свято-Преображенский кафедральный собор. Кроме повреждений здания, пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.

Владимир Зеленский пообещал, что Украина отомстит РФ за очередное военное преступление.

Фокус писал 20 июля, что в ходе ракетной атаки ВС РФ по Одессе пострадало Генеральное консульство Китайской Народной Республики.

Власти КНР 20 июля отреагировали на случившееся, пообещав пристально отслеживать события. В Пекине продолжают настаивать на установление диалога между Киевом и Москвой.