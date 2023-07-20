"Не обращают ни на что внимания": в Одессе российская ракета повредила консульство Китая (фото)

По словам главы Одесской ОВА, ракета повредила административное здание в центре Одессы и задела здание китайских дипломатов.

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Здание Генерального консульства Китайской Народной Республики, расположенное в Одессе на улице Нахимова, 2 пострадало в ходе ночного ракетно-дронового удара по городу. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре — пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", — отметил Кипер.

Ракетно-дроновый удар по Одессе 20 июля

В ночь на 20 июля российская ракета разрушила административное здание в центре города, унесла жизнь 21-летнего охранника, а еще восемь человек, включая троих спасателей, получили ранения. Из них трое находятся в госпитале средней степени тяжести с осколочными ранениями и отравления продуктами горения.

Напомним, в ночь на 20 июля ВС РФ выпустили по городам Украины 19 крылатых ракет и 19 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны сумели сбить 18 вражеских целей, включая два "Калибра", три ракеты "Искандер-К" и 13 БПЛА Shahed.