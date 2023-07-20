Под завалами нашли 21-летнего парня: Зеленский отреагировал на обстрел Одессы и Николаева (видео)

В Одесской ОВА уточнили, что в результате атаки пострадали 8 человек, среди которых 3 сотрудника ГСЧС. Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается ракетами уничтожить жизнь людей, но воля украинцев к победе сильнее.

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В результате атаки Российской Федерации по Одесской области погиб молодой парень — ему был 21 год. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале 20 июля.

По его словам, жертва работала на одном из предприятий, рядом с которым прозвучали взрывы. Погибший получил несовместимые с жизнью травмы.

"К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе. Погибший — охранник гражданского здания, 2002 года рождения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки по Одессе пострадало 8 человек, среди которых трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"У людей – осколочные ранения и отравления продуктами горения. Все получают необходимую медицинскую помощь", — написал Олег Кипер

В области обошлось без пострадавших и жертв.

Ночная атака по Одессе: реакция президента

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины, однако воля граждан к победе и поддержка людей способна преодолеть эти трудности.

Отдельно президент отметил, что РФ имеет среди целей разрушить жизнь Украины и атака по Одессе и Николаеву одна из тактик.

"Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить. Я благодарю всех, кто защищает наши города, наших людей, наше небо! Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов русского зла", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 июля Российская Федерация атаковала Одессу и Николаев. В Николаевской ОВА отметили, что в результате обстрела минимум 18 человек получили различные ранения, а еще двух граждан вытащили из-под завалов.