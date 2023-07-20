Під завалами знайшли 21-річного хлопця: Зеленський відреагував на обстріл Одеси та Миколаєва (відео)

В Одеській ОВА уточнили, що внаслідок атаки постраждали 8 осіб, серед яких 3 співробітники ДСНС. Володимир Зеленський зазначив, що Росія намагається ракетами знищити життя людей, але воля українців до перемоги сильніша.

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Унаслідок атаки Російської Федерації по Одеській області загинув молодий хлопець — йому був 21 рік. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі 20 липня.

За його словами, жертва працювала на одному з підприємств, поруч із яким пролунали вибухи. Загиблий отримав несумісні з життям травми.

"На жаль, унаслідок нічної російської атаки є один загиблий в Одесі. Загиблий — охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження", — йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки по Одесі постраждало 8 осіб, серед яких троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У людей — осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Усі отримують необхідну медичну допомогу", — написав Олег Кіпер

В області обійшлося без постраждалих і жертв.

Нічна атака по Одесі: реакція президента

Голова держави Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України, проте воля громадян до перемоги та підтримка людей здатна подолати ці труднощі.

Окремо президент зазначив, що РФ має серед цілей зруйнувати життя України і атака по Одесі та Миколаєву одна з тактик.

"Але немає у держави-зла ракет, які були б сильнішими за нашу волю зберегти життя, підтримати один одного і перемогти. Я дякую всім, хто захищає наші міста, наших людей, наше небо! Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Російська Федерація атакувала Одесу та Миколаїв. У Миколаївській ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу щонайменше 18 осіб дістали різноманітні поранення, а ще двох громадян витягли з-під завалів.