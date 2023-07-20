"Прильоти", пожежі та десятки постраждалих: подробиці нічної атаки на Одесу та Миколаїв (відео)

За даними Миколаївської ОВА, щонайменше 18 осіб дістали різні поранення внаслідок обстрілів, а двох громадян дивом вдалося дістати з-під завалів. В Одесі — 4 постраждалих і зруйновано адмінбудівлю.

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У ніч на 20 липня Збройні сили Росії атакували Одеську та Миколаївську область із застосуванням крилатих ракет "Калібр" і надзвукових протикорабельних ракет "Онікс". Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл Миколаєва 20 липня

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, російські окупанти вдарили по центру міста. Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в триповерховій будівлі.

Поранення дістали 18 осіб, зокрема п'ятеро дітей. Є також і загиблі, проте їхня кількість поки що не уточнюється.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, з-під завалів вдалося врятувати двох мешканців будинку — чоловіка і жінку. 9 осіб доставили в лікарню.

Також було влучання ракети за іншою адресою, де було пошкоджено 15 гаражів. У сусідніх будинках вибито вікна.

Обстріл Одеси 20 липня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в передмісті Одеси є руйнування, а також виникла велика пожежа на площі 300 кв.м. Також є влучання в області — подробиці поки не розголошуються.

Фото: соцмережi Фото: соцмережi Фото: соцмережi Фото: соцмережi

За даними спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у передмісті Одеси зруйновано адміністративну будівлю. Поранення дістали четверо осіб.

"Попадання в області стосуються об'єктів логістики — це складські приміщення. Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація, і застосовувалися берегові ракетні комплекси", — розповіла Гуменюк.

Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що адміністративну будівлю в Одесі міг пошкодити уламок БПЛА.

Нагадаємо, днем раніше, 19 липня, у Повітряних силах ЗСУ заявили про ліквідацію 37 повітряних цілей. Тієї ночі ЗС РФ запустили по Одесі ракети "Калібр", Х-59, Х-22 і "Онікс", а також безпілотники типу Shahed-136/131. Військові заявили, що метою ворога були об'єкти інфраструктури та військові об'єкти в Одеській області, включно з портовими об'єктами.