Цілились по інфраструктурі: ЗС РФ били по Одещині ракетами "Онікс" та Х-22, — ЗСУ

Російські війська атакували українські регіони ракетами кількох типів та дронами. Силам оборони вдалося ліквідувати десятки "Шахедів" та "Калібрів".

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В ніч на 19 липня ЗС РФ атакували Україну з півдня, застосувавши ракети та ударні БПЛА. Зранку у Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки бойової роботи та розповіли про цілі ворога.

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина", — проінформували в Повітряних силах.

За ніч 19 липня Силам оборони вдалося збити 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр" з 16, ймовірно запущених з корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

1 керовану авіаційну ракету Х-59, запущену із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

23 ударних безпілотників Shahed-136/131 з 32, запущених з Криму та Краснодарського краю.

Також ворогом були випущені 8 крилатих ракет типу Х-22 з літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря та 6 крилатих ракет "Онікс" з Криму.

"Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації", — заявили у Повітряних силах.

Також у ЗСУ повідомили, що протягом поточної та минулої доби завдали 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу ворога.

Нагадаємо, у КМВА повідомляли, що вночі 19 липня російські сили атакували столицю дронами Shahed, але усі були виявлені та ліквідовані на підступах до міста. У Одеській області лунали гучні вибухи та детонував склад з феєрверками. У Запорізькій області також чули вибухи, однак подробиці наразі невідомі. На Харківщині працювала ППО.

Також зранку 19 липня вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про "приліт" у склад боєприпасів ЗС РФ на Старокримському полігоні поблизу села Кринички.