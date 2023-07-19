РФ 19 липня запустила десятки ракет і "Шахедів": подробиці нічної атаки по Україні (відео)

Роботу ППО було зафіксовано в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Одесі та Києві. За інформацією місцевих Telegram-каналів, деякі повітряні цілі знищити не вдалося.

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Російські окупанти використали для нової атаки по Україні комбіновану тактику і запустили як ракети, так і дрони-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ 19 липня.

Почалася перша ракетна загроза практично відразу після опівночі, коли було зафіксовано загрозу запусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. Також практично одразу після противник запустив ударні БПЛА Shahed з різних напрямків.

Атака на Київ та область: подробиці

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) зазначили, що ніч видалася непростою для всієї країни, а зокрема для південних областей і Одеської області особливо. Дісталося від противника і столиці.

"Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила всі ворожі дрони. Попередньо, без жертв і руйнувань, але дані ще уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Скільки всього було в небі цілей — невідомо. Пізніше цією інформацією поділиться пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Начальник КГВА Сергій Попко окремо закликав українців за можливості всього дякувати бійцям протиповітряної оборони за те, що бережуть сон людей, і зробити це можна за допомогою пожертвувань.

Примітно, що повітряна тривога в більшій частині країни лунала кілька разів за ніч, адже російські окупанти розділили атаку на частини, про що також написали в Повітряних силах.

Атака на Одеську область: подробиці

Також уночі гучні вибухи пролунали в південній частині країни — в Одеській області.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі поділився повідомленням про запуск крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря, а також закликав жителів залишатися в укриттях.

Відбій пролунав після 3-ї години ночі. Кількість повітряних цілей у небі над Одеською областю також поки що невідома.

"Про наслідки потужної атаки країни-терориста на Одещину — згодом", — ідеться в повідомленні.

Тим часом у мережі з'являлися ролики, на яких можна побачити, що в місті почав детонувати склад із феєрверками. Салюти виявилися дуже масштабними, але чи пов'язано це з діями окупантів — офіційної інформації немає.

Атака на Запорізьку область: подробиці

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи в області. Противник запустив по місту, ймовірно, ракети С-300, про що також писали місцеві Telegram-канали, однак у пресслужбі обласної військової адміністрації нічого про це не повiдомляли.

Російська Федерація знову обстріляла мирні міста України Фото: Скриншот

Атака на Херсонську область: подробиці

За інформацією Telegram-каналів, дрони-камкадзе іранського виробництва Shahed дісталися і до Херсона. За деякими даними частину з них не вдалося збити. У Херсонській обласній військовій адміністрації офіційно це не підтверджували.

Російська Федерація знову обстріляла мирні міста України Фото: Скриншот

Атака на Харківську область: подробиці

За інформацією місцевих пабліків, місто атакували "Шахеди", але сили ППО за попередніми даними збили частину з них. Точна кількість невідома.

"Уже є збиті "Шахеди" в нашій області! ППО працює", — йдеться в повідомленні.

Влада ніяк не коментувала атаки на момент публікації матеріалу.

Російська Федерація знову обстріляла мирні міста України Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 липня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про загрозу обстрілу через Кримський міст. За його інформацією, противник готовий до такої провокації, щоб нібито довести своєму народу, що вони можуть дати сильну відсіч Україні.

Також 18 липня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Одеський порт після вибухів на Кримському мосту. В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що над містом було збито 6 крилатих ракет і 21 іранський ударний дрон. Над Миколаївською областю — 4 БЛЛА.