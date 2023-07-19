РФ 19 июля запустила десятки ракет и "Шахедов": подробности ночной атаки по Украине (видео)

Работа ПВО была зафиксирована в Запорожье, Херсоне, Харькове, Одессе и Киеве. По информации местных Telegram-каналов, некоторые воздушные цели уничтожить не удалось.

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Российские оккупанты использовали для новой атаки по Украине комбинированную тактику и запустили как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского производства типа Shahed. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ 19 июля.

Началась первая ракетная угроза практически сразу после полуночи, когда была зафиксирована угроза запусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Также практически сразу после противник запустил ударные БПЛА Shahed с разных направлений.

Атака на Киев и область: подробности

В Киевской городской военной администрации (КГВА) отметили, что ночь выдалась непростой для всей страны, а в частности для южных областей и Одесской области в особенности. Досталось от противника и столице.

"Вновь атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются", — говорится в сообщении.

Сколько всего было в небе целей — неизвестно. Позже этой информацией поделится пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Начальник КГВА Сергей Попко отдельно призвал украинцев по возможности всего благодарить бойцов противовоздушной обороны за то, что берегут сон людей и сделать это можно при помощи пожертвований.

Примечательно, что воздушная тревога в большей части страны звучала несколько раз за ночь, ведь российские оккупанты разделили атаку на части, о чем также написали в Воздушных силах.

Атака на Одесскую область: подробности

Также ночью громкие взрывы прозвучали в южной части страны — в Одесской области.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале поделился сообщением о запуске крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, а также призвал жителей оставаться в укрытиях.

Отбой прозвучал после 3-х часов ночи. Количество воздушных целей в небе над Одесской областью также пока что неизвестно.

"О последствиях мощной атаки страны-террориста на Одесскую область — позже", — говорится в сообщении.

Тем временем в сети появлялись ролики, на которых можно увидеть, что в городе начал детонировать склад с фейерверками. Салюты оказались очень масштабными, но связано ли это с действиями оккупантов — официальной информации нет.

Атака на Запорожскую область: подробности

Корреспонденты "Суспiльне" сообщают о взрывах в области. Противник запустил по городу предположительно ракеты С-300, о чем также писали местные Telegram-каналы, однако в пресс-службе областной военной администрации ничего об этом не сообщали.

Российская Федерация вновь обстреляла мирные города Украины Фото: Скриншот

Атака на Херсонскую область: подробности

По информации Telegram-каналов, дроны-камкадзе иранского производства Shahed добрались и до Херсона. По некоторым данным некоторые из них не удалось сбить. В Херсонской областной военной администрации официально это не подтверждали.

Российская Федерация вновь обстреляла мирные города Украины Фото: Скриншот

Атака на Харьковскую область: подробности

По информации местных пабликов, город был атакован "Шахедами", но силы ПВО по предварительным данным сбили часть из них. Точное количество неизвестно.

"Уже есть сбитые "Шахеды" в нашей области! ПВО работает", — говорится в сообщении.

Власти никак не комментировали атаку на момент публикации материала.

Российская Федерация вновь обстреляла мирные города Украины Фото: Скриншот

Напомним, 18 июля спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об угрозе обстрела из-за Крымского моста. По его информации, противник готов к такой провокации, чтобы якобы доказать своему народу, что они могут дать сильный отпор Украине.

Также 18 июля сообщалось, что ВС РФ атаковали Одесский порт после взрывов на Крымском мосту. В оперативном командовании "Юг" отметили, что над городом было сбито 6 крылатых ракет и 21 иранский ударный дрон. Над Николаевской областью — 4 БЛЛА.