"Прилеты", пожары и десятки пострадавших: подробности ночной атаки на Одессу и Николаев (видео)

По данным Николаевской ОВА, как минимум 18 человек получили различные ранения в результате обстрелов, а двух граждан чудом удалось достать из-под завалов. В Одессе — 4 пострадавших и разрушено админздание.

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В ночь на 20 июля Вооруженные силы России атаковали Одесскую и Николаевскую область с применением крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс". Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Николаева 20 июля

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, российские оккупанты ударили по центру города. В результате вражеского обстрела возник пожар в трехэтажном здании.

Ранения получили 18 человек, в том числе пятеро детей. Есть также и погибшие, однако их количество пока не уточняется.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, из-под завалов удалось спасти двоих жителей дома — мужчину и женщину. 9 человек доставлены в больницу.

Также было попадание ракеты по другому адресу, где было повреждено 15 гаражей. В соседних домах выбиты окна.

Обстрел Одессы 20 июля

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в пригороде Одессы есть разрушения, а также возник крупный пожар на площади 300 кв.м. Также есть попадания в области — подробности пока не разглашаются.

Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети

По данным спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, в пригороде Одессы разрушено административное здание. Ранения получили четверо человек.

"Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения. Мы знаем, что были применены ракеты различного базирования, приобщалась к атаке подводная лодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация и применялись береговые ракетные комплексы", — рассказала Гуменюк.

Глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что административное здание в Одессе мог повредить обломок БПЛА.

Напомним, днем ранее, 19 июля, в Воздушных силах ВСУ заявили о ликвидации 37 воздушных целей. В ту ночь ВС РФ запустили по Одессе ракеты "Калибр", Х-59, Х-22 и "Оникс", а также беспилотники типа Shahed-136/131. Военные заявили, что целью врага были объекты инфраструктуры и военные объекты в Одесской области, включая портовые объекты.