"Ониксы", "Искандеры" и "Калибры": в ВСУ рассказали, сколько ракет удалось сбить

Россияне выпустили по Одессе и Николаеву крылатые ракеты различного базирования из Крыма, акватории Черного моря и Курска. Силам ПВО удалось сбить 18 вражеских целей.

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В ночь на 20 июля Россия атаковала города Украины, выпустив 19 крылатых ракет и столько же дронов-камикадзе иранского производства. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушный сил ВСУ.

Военные сообщили, что почти половину из них удалось перехватить.

В ходе атаки были запущены:

7 крылатых ракет типа "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;

4 крылатых ракеты типа Х-22, запущенные с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем;

3 крылатых ракеты типа "Калибр" с морской платформы, вероятно, с подводной лодки, также в Черном море;

5 крылатых ракет типа "Искандер-К" из Крыма;

19 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed-136/131, которые произвели атаки из двух направлений: южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Силы противовоздушной обороны сумели сбить 18 вражеских целей, включая два "Калибра", три ракеты "Искандер-К" и 13 БПЛА Shahed.

Обстрел Одессы и Николаева 20 июля

Российские оккупанты в ночь на 20 июля снова атаковали южные регионы Украины — Одессу и Николаев. В результате этих атак были повреждены жилые дома, торговые сети и портовая инфраструктура.

Обстрелы привели к возникновению пожаров. В Одессе сообщается о четырех пострадавших, в то время как в Николаеве 18 человек получили ранения, среди них есть дети.