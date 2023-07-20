"Онікси", "Іскандери" та "Калібри": у ЗСУ розповіли, скільки ракет вдалося збити

Росіяни випустили по Одесі та Миколаєву крилаті ракети різного базування з Криму, акваторії Чорного моря та Курська. Силам ППО вдалося збити 18 ворожих цілей.

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У ніч на 20 липня Росія атакувала міста України, випустивши 19 крилатих ракет й стільки ж дронів-камікадзе іранського виробництва. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Військові повідомили, що майже половину з них вдалося перехопити.

Під час атаки було запущено:

7 крилатих ракет типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму;

4 крилаті ракети типу Х-22, запущені з восьми літаків Ту-22МЗ над Чорним морем;

3 крилаті ракети типу "Калібр" з морської платформи, ймовірно, з підводного човна, також у Чорному морі;

5 крилатих ракет типу "Іскандер-К" із Криму;

19 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed-136/131, які здійснили атаки з двох напрямків: південного (Чауда, Крим) і північно-східного (Курськ).

Сили протиповітряної оборони зуміли збити 18 ворожих цілей, включно з двома "Калібрами", трьома ракетами "Іскандер-К" і 13 БПЛА Shahed.

Обстріл Одеси та Миколаєва 20 липня

Російські окупанти в ніч на 20 липня знову атакували південні регіони України — Одесу та Миколаїв. Унаслідок цих атак було пошкоджено житлові будинки, торговельні мережі та портову інфраструктуру.

Обстріли призвели до виникнення пожеж. В Одесі повідомляють про чотирьох постраждалих, тоді як у Миколаєві 18 осіб дістали поранення, серед них є діти.