Пляжний сезон в Києві 2025: чи можна буде плавати в Дніпрі влітку

У Києві продовжує діяти рішення Ради оборони міста, згідно з яким у місті не відкривають купальний сезон, а мешканцям не рекомендують відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

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Про це повідомили на офіційному порталі Києва.

Як йдеться у повідомленні, обмеження запровадили задля безпеки в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним.

Водночас фахівці продовжують сезонні роботи, щоб підтримувати порядок й санітарний стан територій поблизу водойм. Зокрема, здійснюють прибирання, санітарну обробку, лабораторні дослідження якості води, а також обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, уламків ракет чи дронів, що могли залишитися після обстрілів.

Додамо, що у місцях, де облаштовані сезонні рятувальні пости, у разі повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців із закликом залишити небезпечну зону.

Нагадаємо, попри обстріли Одещини в 2024 році місцеві підприємці не відмовилися від приймання туристів у своїх готелях, на базах відпочинку та кафе. В багатьох відсутні укриття, але це не заважало їм розміщувати відпочивальників.

Фокус також раніше писав, що у 2023 році в Одесі офіційно відкрили сезон купання, хоча й у серпні. Утім, під час повітряної тривоги пляжі зачинялися для відвідувачів.