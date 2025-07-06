Пляжний сезон в Одесі в розпалі: на яких пляжах можна купатись (відео)

В Одесі та області триває пляжний сезон. Зокрема, там відкрили 29 пляжних зон, де можна відпочивати та плавати. Однак людям потрібно дотримуватись правил безпеки

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Про відкриття в Одесі та області пляжних зон розповіли в обласній військовій державній адміністрації.

"Попри все, на Одещині триває оздоровчий сезон! Одеська ОВА вже погодила відкриття 29 пляжних зон, з них 27 — в Одесі", — йдеться у повідомленні.

Де в Одесі можна купатись: перелік пляжів

"Ітака"

Інклюзивний пляж "Безмеж"

Буфет на Малому Фонтані

"Гранд Петтін"

"Куба"

Пляж "Калетон"

Муніципальний пляж "Чайка"

"Сігал Біч№

Муніципальний пляж "Курортний"

"Паблік"

"Андерхілл"

"Ліберті"

"Ібіца"

"Варадеро"

"Кораблик"

"Ківі"

5 ділянок "Соло Біч"

Пляж "Кокос"

"Кокос-Курортний"

2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег"

Ланжерон

Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)

Також станом на 6 липня відомо про офіційне відкриття пляжної ділянки в Ізмаїльському районі Одеської області, а саме — селищі Приморському. Зокрема, відкритий центральний міський пляж в Чорноморську.

Водночас в ОВА повідомили, що перелік пляжів, на яких можна відпочити в Одесі, буде доповнюватися за мірою проходження перевірок. Раніше голова адміністрації Олег Кіпер заявляв, що під час пляжного сезону 2025 року в Одесі можуть відкрити вдвічі більше пляжів, ніж у 2024 році.

У соцмережах вже публікують відео заповнених пляжів у Одесі. Зокрема, на одному з роликів показали пляж Ланжерон, на якому видно чимало людей.

Відпочинок Одесі: які діють правила безпеки

Відпочивальникам на морі в Одесі варто знати про деякі правила безпеки. Перебування людей біля моря заборонене у випадках, коли:

оголошено повітряну тривогу;

під час шторму від 2 балів;

при виявленні підозрілих предметів;

у темну пору доби — з 20:00 до 08:00 години.

Купатися в Одесі дозволено виключно в межах встановлених зон.

Наразі продовжується перевірка інших пляжних зон відповідними службами. Тільки коли їх проінспектують та визнають їх безпечними для відпочинку, їх буде включено до офіційного переліку зон, де дозволено відпочивати.

Нагадаємо, у Києві продовжує діяти рішення Ради оборони міста, згідно з яким у столиці не відкривають купальний сезон, а мешканцям не рекомендують відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

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