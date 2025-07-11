Пляжный отдых в Одессе подорожал: сколько стоит шезлонг, бунгало, коктейль

Летний сезон в Одессе в разгаре, а вместе с ним выросли и цены на популярных городских пляжах.

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Стоимость шезлонгов, бунгало и напитков поднялась по сравнению с прошлым годом, однако отдыхающих это не останавливает – люди продолжают заполнять побережье. Об этом говорится в материале издания "Суспільне".

Журналисты посетили сразу несколько пляжей — "Чайка", "Отрада" и "Тельняшка", — чтобы узнать, сколько сегодня стоит загар у моря. Так, на "Чайке" шезлонг обойдется в 300 грн, а бунгало уже 1200 грн вместо 800, как было раньше.

В комплексе Seagull Beach подтверждают удорожание: выросли цены на зонтики и бунгало. Между тем, на пляже "Отрада" стоимость шезлонга такая же — 300 грн, но есть и более дорогие варианты: кровать за 700 грн и бунгало за 800 грн. Некоторые отдыхающие сетуют, что цены слишком высокие, а пляжи слишком переполнены.

Не обошлось без изменений и в пляжных барах. Коктейль теперь стоит от 200 грн, а бутылка воды или кофе – от 70 грн. На пляже "Тельняшка" шезлонги стартуют с 200 грн, бунгало — от 1000 грн. За отдельный зонтик для полотенца придется заплатить еще 200.

Несмотря на общий рост цен, пенсионеры могут рассчитывать на определенные льготы. В то же время, она обращает внимание на нехватку доступных зон для людей с более низким доходом.

Напомним, стало известно о лучших локациях для отдыха в Хорватии. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает почему на остров Хвар лучше не ехать с маленькими детьми, и где любят отдыхать гурманы.

Также Фокус писал о лучших пляжах, маршрутах и блюдах в Черногории. Этим летом страна с тысячей бухт и розовым песком привлекает не только доступными ценами, но и атмосферой средиземноморского уюта без туристического ажиотажа.