Пляжний відпочинок в Одесі подорожчав: скільки коштує шезлонг, бунгало, коктейль

Літній сезон в Одесі в розпалі, а разом із ним зросли і ціни на популярних міських пляжах.

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Вартість шезлонгів, бунгало та напоїв піднялася порівняно з минулим роком, проте відпочивальників це не зупиняє — люди продовжують заповнювати узбережжя. Про це йдеться в матеріалі видання "Суспільне".

Журналісти відвідали одразу кілька пляжів — "Чайка", "Відрада" і "Тільняшка", — щоб дізнатися, скільки сьогодні коштує засмага біля моря. Так, на "Чайці" шезлонг обійдеться в 300 грн, а бунгало вже 1200 грн замість 800, як було раніше.

У комплексі Seagull Beach підтверджують подорожчання: зросли ціни на парасольки та бунгало. Тим часом на пляжі "Отрада" вартість шезлонга така сама — 300 грн, але є й дорожчі варіанти: ліжко за 700 грн і бунгало за 800 грн. Деякі відпочивальники нарікають, що ціни занадто високі, а пляжі занадто переповнені.

Не обійшлося без змін і в пляжних барах. Коктейль тепер коштує від 200 грн, а пляшка води або кави — від 70 грн. На пляжі "Тільняшка" шезлонги стартують із 200 грн, бунгало — від 1000 грн. За окрему парасольку для рушника доведеться заплатити ще 200.

Незважаючи на загальне зростання цін, пенсіонери можуть розраховувати на певні пільги. Водночас, вона звертає увагу на брак доступних зон для людей з нижчим доходом.

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