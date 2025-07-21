Спека та холодне море: якою буде погода в Україні найближчі дні і що таке апвелінг, – Діденко

Найближчими днями українців очікують апвелінг на морі, спека, грозові дощі та зміни атмосферного тиску. У середині тижня спека дещо вщухне, однак ближче до вихідних температури знову зростатимуть.

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Наразі відпочивальники на Чорному морі стикаються з неочікуваним явищем — вода біля узбережжя залишається надто холодною для купання, хоча надворі справжня літня спека. Причина — сезонний апвелінг, пояснює синоптикиня Наталка Діденко.

Що таке апвелінг: чому влітку у морі холодна вода

Апвелінг — природне явище, яке щороку трапляється біля морських берегів. Воно виникає тоді, коли вітер "зганяє" теплу поверхневу воду вглиб моря, а знизу піднімається холодна. Такий процес спричиняє різке зниження температури води і часто супроводжується появою запаху органіки.

Синоптикиня запевняє, що це не "цвітіння" води, як дехто думає, а результат підйому поживних речовин із глибини, які стимулюють ріст фітопланктону. Для екосистеми це корисно: вода збагачується киснем і мікроелементами.

Погода в Україні на 22 липня: спека до +36 і грози

Понеділок буде спекотним: температура повітря на півдні, місцями у центрі та на сході України досягне +32…+36 градусів. У північних регіонах — +28…+32 градусів. У Вінницькій області очікується трохи прохолодніше — до +29 градусів.

Захід України обійдеться без аномальної спеки: у вівторок 22 липня термометри покажуть +24…+28 градусів. Водночас саме захід першою накриють грозові дощі, які згодом поширяться на північні та центральні області. Також грози ймовірні на Одещині та Миколаївщині.

У період гроз можливі сильні зливи, шквали та навіть град. Натомість на решті території України опадів не передбачається.

Погода в Києві: спека повертається, ввечері — гроза

У столиці в понеділок очікується суха та спекотна погода — вдень близько +30 градусів. Увечері до Києва дійдуть грозові дощі, можливі шквали та сильні зливи.

Якою погода буде в середині тижня

У середині тижня спека дещо вщухне, однак ближче до вихідних температури знову зростатимуть. Найгарячіше залишатиметься на півдні, сході та в Дніпропетровській області — цим регіонам спека поки не дасть перепочити.

Нагадаємо, літній сезон в Одесі в розпалі, а разом із ним зросли і ціни на популярних міських пляжах. Вартість шезлонгів, бунгало та напоїв піднялася порівняно з минулим роком, проте відпочивальників це не зупиняє — люди продовжують заповнювати узбережжя.

Станом на 6 липня в Одесі відкрили 29 пляжів, де можна відпочивати та плавати.