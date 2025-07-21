Украину накроют дожди и жара до +38: какой будет погода в течение недели в разных регионах

В конце июля в Украине будет переменчивая погода. В частности, на юге и востоке сохранится жара, а в западных и центральных областях местами будут идти грозовые дожди с градом и шквалами.

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По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича для портала Meteoprog.ua, температуры днем будут превышать климатические нормы, а низкое давление станет причиной дождей почти во все регионы страны. К примеру, первый день новой недели, понедельник 21 июля, принесет небольшие дожди с грозами в центральных, северных и северо-восточных областях. Ветер будет западного и юго-западного направления, 5-10 м/с, температура ночью +14...+21 °C, а днем — от +24 до +35 °C.

Во вторник, 22 июля, ожидаются грозовые дожди на западе, в центре и на севере страны, местами с сильными ливнями, градом и шквалами ветра до 22 м/с. В то же время на юге и востоке будет преобладать сухая и жаркая погода с дневными температурами до +40 °С на юге Одесской области.

Среда, 23 июля, подарит кратковременные дожди с грозами в северных и восточных областях, а днем большинство регионов останется без осадков. Ветер усилится до 15-20 м/с на Левобережье, температура днем будет достигать +31...+36 °С на юге и востоке.

Во второй половине недели, с 24 по 27 июля, ожидается переменная погода: на западе периодически пройдут грозовые дожди со шквалами и градом, тогда как на остальной территории — преимущественно сухо и жарко, с дневными температурами в пределах +26...+38 °С.

Особенно тепло будет в южных и восточных областях, где ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +16...+23 °C.

В общем, по прогнозу возможны сильные ливни и шквалы в западных регионах, особенно во второй половине недели.

Ранее Фокус писал, что после длительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Температура воздуха в части регионов упадет до +13°C.

Отметим, что на экваторе лета погода в Украине будет существенно различаться от региона к региону. Синоптики прогнозируют как умеренно теплую погоду, так и 30-градусную жару.