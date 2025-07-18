В Украину идет похолодание до 13°C: появились метеокарты на начало августа

После длительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Температура воздуха в части регионов упадет до +13 градусов.

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Прогноз погоды на начало августа представил сайт Ventusky. Погодные карты показывают, что холоднее всего будет на западе Украины.

Похолодание может прийти уже 1 августа: в Закарпатской области температура воздуха опустится до осенней отметки +13 градусов.

На Закарпатье температура воздуха опустится до осенней отметки

Похолодает также в центральных регионах и в Киеве. Преимущеcтвенно температура воздуха в этих регионах будет в пределах 18-20 градусов выше нуля.

В центральных регионах и в Киеве будет тепло

Юг Украины отметится теплой погодой: в Николаеве и Одессе будет от +24 до +26 градусов. Осадки 1 августа прогнозируют на западе страны.

Жара на юге Украины спадет к 26 июля

Синотик Наталья Диденко сообщила о послаблении жары на юге Украины через неделю, 26 июля. Прогноз на начало августа она еще не составляла.

О существенной разнице в погоде на экваторе лета от региона к региону рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Ожидается умеренное тепло +22 и жара до +34 градусов.

Из осадков возможны град и шквалы. На западе температура ночью опустится до +10… +17 градусов. С 21 июля практически по всей Украине температура воздуха повысится.

Напомним, в Киеве и области ранее прогнозировали грозы и сильный ветер. Шквалы ожидали в большинстве северных, южных и центральных областей.

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