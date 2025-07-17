Ряд регионов будет заливать дождями: Укргидрометцентр предупредил об опасных явлениях (карты)

В Украину пришло похолодание: температура снижается, а вместо яркого солнца прогнозируют облачную погоду сегодня. В Киеве и ряде областей объявили І уровень опасности.

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Холоднее всего будет на западе. Об этом известно из прогноза, опубликованного Укргидрометцентром.

Погода сегодня: прогноз

17 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в регионах будут идти дожди, возможны и грозы. На Закарпатье и Прикарпатье следует ожидать ливней. Направление ветра — западное и юго-западное, а скорость — 7-12 м/с.

В западных регионах столбики термометров будут фиксировать от +19 до +24 градусов, а на севере — от +22 до +27. В остальных регионах будет жарче — от +29 до +34.

Прогноз погоды на 17 июля Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области тоже будет облачная погода с прояснениями. Ветер будет несколько слабее — 5-10 м/с, северо-западным. В столице столбики термометров будут фиксировать 23-25 градусов тепла, а в области — 22-27.

Погода сегодня: опасные явления

В Киеве и области 17 июля прогнозируют грозы, из-за этого объявлен І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили в Укргидрометцентре.

Также желтый уровень опасности объявили еще для ряда областей. На Закарпатье и Прикарпатье ожидаются ливни с грозами. В большинстве северных, южных и центральных областей, а также на Харьковщине прогнозируют грозы, а местами — град и шквалы 15-20 м/с.

Области, где будет царить непогода Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 17-18 июля из-за значительных осадков ожидается повышение уровней воды на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) — на 0,1-0,6 м. Это приведет к:

затопление пойм на р. Западный Буг возле поста Каменка-Бугская и р. Полтва возле поста Буск (Львовской обл.);

возможный начального выхода воды на пойму из р. Солокия вблизи поста Шептицкий и превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий водами Западного Буга возле поста Каменка-Бугская.

Из-за этого объявлен І уровень опасности Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 17 и 18 июля. Она предупредила, что в Украину идет неизбежное похолодание, которое принесет значительные осадки.

Синоптик Наталья Птуха объяснила, что в целом такая контрастная погода — привычная для июля. Она рассказала, вернется ли жара на выходных.