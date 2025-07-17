Низку регіонів заливатиме дощами: Укргідрометцентр попередив про небезпечні явища (карти)

В Україну прийшло похолодання: температура знижується, а замість яскравого сонця прогнозують хмарну погоду сьогодні. У Києві та низці областей оголосили І рівень небезпечності.

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Найхолодніше буде на заході. Про це відомо з прогнозу, опублікованого Укргідрометцентром.

Погода сьогодні: прогноз

17 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у регіонах дощитиме, можливі й грози. На Закарпатті та Прикарпатті слід очікувати на зливи. Напрямок вітру — західний та південно-західний, а швидкість — 7-12 м/с.

У західних регіонах стовпчики термометрів фіксуватимуть від +19 до +24 градусів, а на півночі — від +22 до +27. У решті регіонів буде спекотніше — від +29 до +34.

Прогноз погоди на 17 липня Фото: Укргідрометцентр

У Києві й області теж буде хмарна погода з проясненнями. Вітер буде дещо слабшим — 5-10 м/с, північно-західним. У столиці стовпчики термометрів фіксуватимуть 23-25 градусів тепла, а в області — 22-27.

Погода сьогодні: небезпечні явища

У Києві та області 17 липня прогнозують грози, через це оголошений І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили в Укргідрометцентрі.

Також жовтий рівень небезпечності оголосили ще для низки областей. На Закарпатті й Прикарпатті очікуються зливи з грозами. У більшості північних, південних і центральних областей, а також на Харківщині прогнозують грози, а місцями — град і шквали 15-20 м/с.

Області, де пануватиме негода Фото: Укргідрометцентр

Окрім того, 17-18 липня через значні опади очікується підвищення рівнів води на окремих річках суббасейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) — на 0,1-0,6 м. Це призведе до:

затоплення заплав на р. Західний Буг біля поста Кам’янка-Бузька та р. Полтва біля поста Буськ (Львівській обл.);

можливий початкового виходу води на заплаву з р. Солокія поблизу поста Шептицький та перевищення відмітки затоплення сільськогосподарських угідь водами Західного Бугу біля поста Кам’янка-Бузька.

Через це оголошений І рівень небезпечності Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на 17 та 18 липня. Вона попередила, що в Україну суне неминуче похолодання, яке принесе значні опади.

Синоптикиня Наталія Птуха пояснила, що загалом така контрастна погода — звична для липня. Вона розповіла, чи повернеться спека на вихідних.