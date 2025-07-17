Такої спеки вже не буде: коли до України завітає похолодання з дощами

На екваторі літа погода в Україні буде суттєво різнитися від регіону до регіону. Синоптики прогнозують як помірно теплу погоду, так і 30-градусну спеку.

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Ситуація з опадами протягом найближчих днів також буде швидко змінюватися. Проте загалом така погодна ситуація є звичною для липня. Про погоду розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

До кінця тижня більшої спеки, ніж є зараз, синоптики не передбачають. А в деяких регіонах очікується невелике похолодання.

"Буде нестійка погода, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Локально можливі град та шквали", – розповіла Птуха.

У четвер, 17 липня, місцями може спостерігатися сильна спека, +35... +37 градусів, попередила синоптикиня.

Проте решта території на найближчі три доби залишається у звичному температурному режимі. Вночі тут буде +15… +20 градусів, а вдень досить комфортні +23... +28 градусів.

У п'ятницю, 18 липня, на Закарпатті, Прикарпатті й загалом у всіх західних областях очікуються грозові дощі. Найбільш інтенсивними опади будуть у західних областях, не такі інтенсивні у північних і центральних, а опади більш локального характеру – на південному сході.

У західних областях температура вночі опускатиметься до +10... +17 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +19... +24 градусів. Натомість на сході та південному сході країни вночі синоптики прогнозують +18... +23 градусів, а вдень +29... +34 градуси.

Якою буде погода в Україні на вихідні

З неділі, 20 липня, значних змін температур не очікується. 20 липня вночі буде +12... +18 градусів, а вдень +23... +29 градусів. Лише на півдні та сході країни буде тепліше – вдень +28… +34 градуси.

З понеділка, 21 липня, практично по всій території України, крім півночі, буде певне підвищення температури, попередила синоптикиня.

"Але не спека. Спека на рівні +34 градуси залишається лише у південних та східних областях. Для екватора літа така погода досить близька до норми", – зауважила Птуха.

А от на заході країни очікуються дощі, грози та шквальний вітер. На них впливатимуть атмосферні фронти циклону, який зараз знаходиться на північ від нашої країни. Менше опадів слід очікувати з 20 липня.

Нагадаємо, про зміну погоди розповідала і відома синоптикиня Наталка Діденко. Вона попередила, що спека різко зміниться в регіонах на +20 градусів і дощі. Зливи накриють частину країни вже у цю п’ятницю.

А 15 липня Москву накрила негода, у кількох районах столиці РФ випала місячна норма опадів менш як за пару годин. Деякі московські вулиці перетворились на моря, у підземних паркінгах потонули машини.