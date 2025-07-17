Такой жары уже не будет: когда в Украину придет похолодание с дождями

На экваторе лета погода в Украине будет существенно различаться от региона к региону. Синоптики прогнозируют как умеренно теплую погоду, так и 30-градусную жару.

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Ситуация с осадками в течение ближайших дней также будет быстро меняться. Однако в целом такая погодная ситуация является привычной для июля. О погоде рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До конца недели большей жары, чем сейчас, синоптики не предвидят. А в некоторых регионах ожидается небольшое похолодание.

"Будет неустойчивая погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Локально возможны град и шквалы", — рассказала Птуха.

В четверг, 17 июля, местами может наблюдаться сильная жара, +35... +37 градусов, предупредила синоптик.

Однако остальная территория на ближайшие трое суток остается в обычном температурном режиме. Ночью здесь будет +15... +20 градусов, а днем достаточно комфортные +23... +28 градусов.

В пятницу, 18 июля, на Закарпатье, Прикарпатье и в целом во всех западных областях ожидаются грозовые дожди. Наиболее интенсивными осадки будут в западных областях, не такие интенсивные в северных и центральных, а осадки более локального характера — на юго-востоке.

В западных областях температура ночью будет опускаться до +10... +17 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +19... +24 градусов. Зато на востоке и юго-востоке страны ночью синоптики прогнозируют +18... +23 градусов, а днем +29... +34 градуса.

Какой будет погода в Украине на выходные

С воскресенья, 20 июля, значительных изменений температур не ожидается. 20 июля ночью будет +12... +18 градусов, а днем +23... +29 градусов. Только на юге и востоке страны будет теплее — днем +28... +34 градуса.

С понедельника, 21 июля, практически по всей территории Украины, кроме севера, будет определенное повышение температуры, предупредила синоптик.

"Но не жара. Жара на уровне +34 градуса остается только в южных и восточных областях. Для экватора лета такая погода достаточно близка к норме", — отметила Птуха.

А вот на западе страны ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер. На них будут влиять атмосферные фронты циклона, который сейчас находится к северу от нашей страны. Меньше осадков следует ожидать с 20 июля.

Напомним, об изменении погоды рассказывала и известный синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что жара резко изменится в регионах на +20 градусов и дожди. Ливни накроют часть страны уже в эту пятницу.

А 15 июля Москву накрыла непогода, в нескольких районах столицы РФ выпала месячная норма осадков менее чем за пару часов. Некоторые московские улицы превратились в моря, в подземных паркингах утонули машины.