Дождевая сосиска: ливень библейских масштабов затопил Москву, — СМИ

Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы менее чем за два часа. Движение транспорта в некоторых районах полностью остановлено, а в Подмосковье уже четыре дома сгорели от ударов молний.

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Российскую столицу накрыл "библейский" ливень: из-за проливных дождей поплыл общественный транспорт и легковушки, в Останкинскую телебашню ударила молния, а Аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево отменили по техническим причинам. Фокус собрал все, что известно.

Затопило целые районы Москвы

Некоторые улицы в Москве сегодня превратились в моря. Улицы постепенно заливает и в Бабушкинском районе города, а также в районе Хамовников. Также затопило элитные дома на Патриарших прудах – там вода поднялась почти на метр. И утонули машины, которые стояли на подземных паркингах.

Затопило целые районы Москвы

Местные СМИ публикуют метеорологические карты, иронично отмечая, что Москву накрыл атмосферный фронт в виде "дождевой сосиски".

Москву накрыла "дождевая сосиска" Фото: Соцсети

Также сообщается, что протекла крыша в Госдуме.

Из-за ливней самолеты облетают Москву. Над Шереметьево льет сильный дождь. При этом в пресс-службе аэропорта сказали, что "Шереметьево" работает штатно.

Заливать Москву начало еще с 12 июля. Уже известно, что в Подмосковье сгорели как минимум четыре дома из-за ударов молний. А три человека погибли, так как оказались на пляже во время грозы – молния ударила прямо в них. Это произошло в 130 км от российской столицы в Тульской области.

От удара молнии погибли трое человек и сгорели четыре дома Фото: Соцсети

Некоторые транспортные эксперты полагают, что одна из причин кроется в забитых мусором ливневках.

"Возможно, дороги топит из-за того, что водоотводы были забиты листьями и строительным мусором. Вторая причина: в местах подтоплений нет водоотвода. Значит, нужно дополнительно строить участки дождевой канализации", — сказано в сообщении. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил модернизировать ливневки за счет федерального бюджета, заявив, что ситуаци "усугубляется", но предупредил, что это будет дорого.

Фото: Соцсети

Москву накрыл тропический ливень Фото: Соцсети

Метро также частично остановилось на некоторых линиях.

Также сообщается, что проливные дожди прошли в Новосибирске, в 3000 км от Москвы. При этом в Карелии предупреждают об опасности лесных пожаров, там дождей не было уже несколько недель.

При этом синоптики предупреждают, что заливать Москву будет до конца недели, судя по прогнозам, дожди с грозами будут идти каждый день.

Москву будет топить до конца недели

Напомним, в Украине, согласно прогнозу погоды на неделю, с 14 по 20 июля, будет очень жарко. Температура достигнет новых рекордов. Наиболее жарко будет на юге, востоке и в центральных областях — температура воздуха там будет достигать +34 градуса.

Ранее в Харькове и Днепре непогода привела к серьезным последствиям как в городах, так и в прилегающих районах: зафиксированы случаи травм, перебои с электроснабжением, затопления улиц и повреждения объектов инфраструктуры.