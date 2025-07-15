Дождевая сосиска: ливень библейских масштабов затопил Москву, — СМИ
Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы менее чем за два часа. Движение транспорта в некоторых районах полностью остановлено, а в Подмосковье уже четыре дома сгорели от ударов молний.
Российскую столицу накрыл "библейский" ливень: из-за проливных дождей поплыл общественный транспорт и легковушки, в Останкинскую телебашню ударила молния, а Аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево отменили по техническим причинам. Фокус собрал все, что известно.
Некоторые улицы в Москве сегодня превратились в моря. Улицы постепенно заливает и в Бабушкинском районе города, а также в районе Хамовников. Также затопило элитные дома на Патриарших прудах – там вода поднялась почти на метр. И утонули машины, которые стояли на подземных паркингах.
Местные СМИ публикуют метеорологические карты, иронично отмечая, что Москву накрыл атмосферный фронт в виде "дождевой сосиски".
Также сообщается, что протекла крыша в Госдуме.
Из-за ливней самолеты облетают Москву. Над Шереметьево льет сильный дождь. При этом в пресс-службе аэропорта сказали, что "Шереметьево" работает штатно.
Заливать Москву начало еще с 12 июля. Уже известно, что в Подмосковье сгорели как минимум четыре дома из-за ударов молний. А три человека погибли, так как оказались на пляже во время грозы – молния ударила прямо в них. Это произошло в 130 км от российской столицы в Тульской области.
Некоторые транспортные эксперты полагают, что одна из причин кроется в забитых мусором ливневках.
"Возможно, дороги топит из-за того, что водоотводы были забиты листьями и строительным мусором. Вторая причина: в местах подтоплений нет водоотвода. Значит, нужно дополнительно строить участки дождевой канализации", — сказано в сообщении. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил модернизировать ливневки за счет федерального бюджета, заявив, что ситуаци "усугубляется", но предупредил, что это будет дорого.
Метро также частично остановилось на некоторых линиях.
Также сообщается, что проливные дожди прошли в Новосибирске, в 3000 км от Москвы. При этом в Карелии предупреждают об опасности лесных пожаров, там дождей не было уже несколько недель.
При этом синоптики предупреждают, что заливать Москву будет до конца недели, судя по прогнозам, дожди с грозами будут идти каждый день.
Напомним, в Украине, согласно прогнозу погоды на неделю, с 14 по 20 июля, будет очень жарко. Температура достигнет новых рекордов. Наиболее жарко будет на юге, востоке и в центральных областях — температура воздуха там будет достигать +34 градуса.
Ранее в Харькове и Днепре непогода привела к серьезным последствиям как в городах, так и в прилегающих районах: зафиксированы случаи травм, перебои с электроснабжением, затопления улиц и повреждения объектов инфраструктуры.