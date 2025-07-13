Людей привалило деревьями, пропал свет: какие последствия непогоды в Харькове и Днепре (видео)

Вечером 12 июля на Харьков и Днепр обрушилась сильная гроза, сопровождаемая шквальным ветром и проливным дождем.

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Непогода привела к серьезным последствиям как в городах, так и в прилегающих районах: зафиксированы случаи травм, перебои с электроснабжением, затопления улиц и повреждения объектов инфраструктуры. Фокус собрал все, что известно о последствиях погодного бедствия в городах.

Непогода в Харькове — какие последствия

Вечером 12 июля на Харьков обрушилась сильная гроза, которая оставила после себя разрушения, перебои с электроснабжением и человеческие жертвы. Как сообщили в ГСЧС, молния ударила в одну из электроподстанций, из-за чего часть города осталась без света. В некоторых районах также исчезло водоснабжение.

Стихия нанесла удар и по железнодорожной инфраструктуре — молния попала в электричку, которая была вынуждена остановиться. Пассажиров эвакуировали. Позже между Покотиловкой и Мерефой на железнодорожные пути упало дерево — пострадавших, к счастью, не было.

В результате непогоды в Харькове Особенно пострадал Салтовский район. Здесь шквальный ветер повредил крыши домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В одном из частных домов обрушилась крыша — трое человек получили травмы, им оказана медицинская помощь. Кроме того, в Шевченковском районе дерево рухнуло прямо на автомобиль, в котором находился мужчина 1973 года рождения. Он получил травмы.

Спасатели разбирают завалы в результате урагана в Харькове

Трагедия произошла и в селе Первомайское Змиевской громады Чугуевского района: здесь на 56-летнюю женщину упало дерево — она погибла. В Основянском районе пострадала 7-летняя девочка, на которую также упало дерево. Ребенка госпитализировали.

Еще один инцидент в результате непогоды в Харькове зафиксирован в Слободском районе — там ветер повалил башенный кран. Обошлось без пострадавших.

Гроза также вызвала подтопление станции метро "23 Августа". По всему городу зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев и обрывов коммуникаций.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по состоянию на утро 13 июля без электроснабжения в области остаются около 30 тысяч абонентов. Подразделения ГСЧС выезжали на ликвидацию последствий непогоды 60 раз.

Синегубов призвал граждан соблюдать меры предосторожности — не приближаться к деревьям и линиям электропередач, а также отключать электроприборы во время грозы.

Кроме того, в парках города массово попадали деревья — некоторые из них были вырваны ветром с корнями, сообщают местные каналы.

Непогода в Днепре — какие последствия

Днепр также накрыл сильный ураган. Местные жители в Telegram-каналах сообщили, что молния ударила буквально рядом с многоэтажным домом.

Также стало известно, что в городе прошел сильный град.

В некоторых районах города в результате непогоды в Днепре на землю упали деревья. А на улице Нечуя-Левицкого стол вырвался из земли и перегородил проезжую часть, передают местные каналы.

Напомним, что еще вчера стало известно, что в Харькове начался сильный ливень и ураган. Шквальным ветром в городе повалило деревья, начались перебои с электроснабжением.

А сегодня, 13 июля, в восточных регионах ожидается экстремально жаркая погода. В Харьковской области температура составит около +31 градуса, в Донецкой и Луганской — достигнет рекордных +41 по Цельсию.