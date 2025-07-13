Людей привалило деревами, зникло світло: які наслідки негоди в Харкові та Дніпрі (відео)

Увечері 12 липня на Харків і Дніпро обрушилася сильна гроза, супроводжувана шквальним вітром і проливним дощем.

Related video

Негода призвела до серйозних наслідків як у містах, так і в прилеглих районах: зафіксовано випадки травм, перебої з електропостачанням, затоплення вулиць і пошкодження об'єктів інфраструктури. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки погодного ли ха в містах.

Негода в Харкові — які наслідки

Увечері 12 липня на Харків обрушилася сильна гроза, яка залишила після себе руйнування, перебої з електропостачанням і людські жертви. Як повідомили в ДСНС, блискавка вдарила в одну з електропідстанцій, через що частина міста залишилася без світла. У деяких районах також зникло водопостачання.

Стихія завдала удару і по залізничній інфраструктурі — блискавка влучила в електричку, яка була змушена зупинитися. Пасажирів евакуювали. Пізніше між Покотилівкою та Мерефою на залізничні колії впало дерево — постраждалих, на щастя, не було.

Унаслідок негоди в Харкові особливо постраждав Салтівський район. Тут шквальний вітер пошкодив дахи будинків, повалив дерева та обірвав лінії електропередач. В одному з приватних будинків обвалився дах — троє людей отримали травми, їм надано медичну допомогу. Крім того, у Шевченківському районі дерево завалилося просто на автомобіль, у якому перебував чоловік 1973 року народження. Він дістав травми.

Рятувальники розбирають завали внаслідок урагану в Харкові

Трагедія сталася і в селі Первомайське Зміївської громади Чугуївського району: тут на 56-річну жінку впало дерево — вона загинула. В Основ'янському районі постраждала 7-річна дівчинка, на яку також упало дерево. Дитину госпіталізували.

Ще один інцидент унаслідок негоди в Харкові зафіксовано в Слобідському районі — там вітер повалив баштовий кран. Обійшлося без постраждалих.

Гроза також спричинила підтоплення станції метро "23 Серпня". По всьому місту зафіксовано численні випадки падіння дерев і обривів комунікацій.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, станом на ранок 13 липня без електропостачання в області залишаються близько 30 тисяч абонентів. Підрозділи ДСНС виїжджали на ліквідацію наслідків негоди 60 разів.

Синєгубов закликав громадян дотримуватися запобіжних заходів — не наближатися до дерев і ліній електропередач, а також відключати електроприлади під час грози.

Крім того, у парках міста масово потрапляли дерева — деякі з них були вирвані вітром із корінням, повідомляють місцеві канали.

Негода в Дніпрі — які наслідки

Дніпро також накрив сильний ураган. Місцеві жителі в Telegram-каналах повідомили, що блискавка вдарила буквально поруч із багатоповерховим будинком.

Також стало відомо, що в місті пройшов сильний град.

У деяких районах міста внаслідок негоди в Дніпрі на землю впали дерева. А на вулиці Нечуя-Левицького стіл вирвався із землі та перегородив проїжджу частину, передають місцеві канали.

Нагадаємо, що ще вчора стало відомо, що в Харкові почалася сильна злива та ураган. Шквальним вітром у місті повалило дерева, почалися перебої з електропостачанням.

А сьогодні, 13 липня, у східних регіонах очікується екстремально спекотна погода. У Харківській області температура становитиме близько +31 градуса, на Донеччині та Луганщині — сягне рекордних +41 за Цельсієм.