Україну охопить виснажлива спека: де температура підніметься до +41 градуса в тіні (карта)

У неділю, 13 липня, на території України встановиться екстремально спекотна погода.

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Сьогодні погода в Україні залишиться мінливою. Найвищі температури очікуються на сході країни — +41 градус. При цьому навіть у західних регіонах, де буде відносно прохолодніше, свіжості чекати не варто. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Погода сьогодні — де очікувати на сильну спеку

На заході країни синоптики прогнозують найбільш комфортну погоду — від +26 до +28 за Цельсієм. Опадів не очікується, небо буде лише злегка затягнуте хмарами.

Карта погоди на 13 липня

На північ температура підніметься до +29 градусів, переважно сухо, проте в Сумській області можливі грозові дощі.

На сході, незважаючи на прогнозовані грози, погода залишається нестерпно спекотною. У Харківській області температура становитиме близько +31 градуса, на Донеччині та Луганщині — сягне рекордних +41 за Цельсієм.

Центральні регіони також опиняться під впливом спеки — від +29 до +33 на сонці. У Полтавській та Дніпропетровській областях короткочасні дощі та грози.

На півдні країни повітря прогріється до +35 градусів, при цьому в Запорізькій області та в Криму можливі опади.

Нагадаємо, що ввечері 12 липня почалася сильна злива з грозою в Харкові та області. Шквальним вітром у місті повалило дерева, почалися перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомляє про загиблих і постраждалих через негоду.

А в ніч на 10 липня Львів пішов під воду через сильну зливу, яка підняла рівень води в річці Зубра. Затопило вулиці обласного центру та найближчих населених пунктів, потоками перевертало та зносило автомобілі.