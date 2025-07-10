Тонули та перевертались машини: Львів пішов під воду через сильну зливу (відео)

В ніч на 10 липня у Львівській області через інтенсивну зливу піднявся рівень води у річці Зубра. Потік води затопив вулиці обласного центру та найближчих населених пунктів, заливаючи автомобілі по дах, перевертаючи та зносячи. Укргідрометцентр очікує підняття води у річках на 2 м.

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На східних околицях Львова залило кілька вулиць, написало медіа "Варта1". Тим часом ускладнився проїзд по трасі Т1416, яка прямує з обласного центру до міста Меденичі. Укргідрометцентр попередив про ІІІ рівень небезпеки й про майже 10 см опадів, які випадуть протягом 12 годин.

Згідно з даними медіа, у Львові є проблеми на вулицях Трускавецькій та на проспекті Святого Івана Павла II — це південна частина міста, район Боднарівки та Сихова. Крім того, затопило місто Зубра, ідеться у статті "Варти1". На фото з місця подій показали вулиці, в яких рівень води піднявся майже на 2 м. На відео, яке з'явилось у соцмережі, показали перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка (місто не вказане): одну машину просто знесло та поклало на бік. Інша машина спершу була у воді по кабіну, а потім по дах.

Ще одна проблемна місцевість — автотраса Т1416, яка з'єднує Львів та Меденичі. Згідно з даними медіа, затопило місто Сокільник. На сторінці Facebook журналіста Ігоря Зінкевича вказано, що вода залила дорогу на Пустомити.

Повінь у Львові — затоплені дороги у Львівській області Фото: Варта1 Повінь у Львові — затоплений населений пункт Фото: Варта1

Крім того, журналіст опублікував попередження Львівського регіонального центру з гідрометеорології, видане 10 липня о 3:30. Вказано, що у Львівській області та у Львові оголошено третій рівень небезпеки через значні опади. Попереджають, що протягом доби триватиме значний дощ і можливе випадіння понад 80 мм опадів протягом 12 годин.

Повінь у Львові — інформація про ІІІ рівень небезпеки Фото: Варта1

Міський голова Львова Андрій Садовий поки не реагував на повінь на південних околицях обласного центру. Тим часом Львівська ОВА у Telegram-каналі підтвердила несприятливі погодні умови, через які зникло світло у 192 населених пунктах. Також підтверджується, що центр гідрометеорології оголосив ІІІ рівень небезпеки, червоний. Громадян попросили стерегтись: не стояти під деревами та щитами, під лініями електропередач.

Повінь у Львові — попередження метеорологів

На порталі Укргідрометцентру є інформація про ситуацію з опадами та станом річок станом на 10 липня. З'явилось гідрологічне попередження про підвищення рівня води через сильні зливи:

на Дністрі вода може піднятись на 0,5–1,5 м, на деяких ділянках — до 2 м. Небезпечні регіони — басейн Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях, суббасейни річок Прут та Сірет в Івано-Франківській та Чернівецькій областях;

на лівих притоках Дністра у Тернопільській та Чернівецьких областях — рівень води може піднятись на 0,2–0,7 м;

у суббасейні Тиси у Закарпатській області — на 0,2–1 м.

Укргідрометцентр проінформував, що можливе часткове затоплення занижених територій та сходження селевих потоків.

Повінь у Львові — попередження Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, 10 липня метеорологи попередили про похолодання у західних областях України: очікується падіння температури до +15 градусів. Водночас в інших регіонах — спека до +39, розповіли на порталі Укргідрометцентру.

Нагадуємо, 9 липня агентство CNN показало наслідки повені у США, внаслідок якої загинуло 119 людей.