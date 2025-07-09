Повені у США: кількість жертв перевищила сотню і зростає (відео)

Загинули 119 осіб, з яких 36 — це діти. Кількість безвісти зниклих: понад 180 осіб. А крім Техасу, руйнівна повінь накрила курортне місто Нью-Мексико.

Related video

Кількість загиблих унаслідок раптової повені 4 липня, яка ринула на частину центральної частини Гілл-Кантрі в Техасі, зросла до 119 осіб. І кількість жертв зростатиме, оскільки вода спадає і пошукові групи знаходять дедалі більше тіл, пише CNN.

Повінь у Техасі

За даними, опублікованими губернатором Греггом Ебботтом, влада розшукує понад 180 осіб, доля яких залишається невідомою протягом чотирьох днів після однієї з найбільш смертоносних повеней у США за останні десятиліття.

Основна маса загиблих і пошуки інших постраждалих зосереджені в окрузі Керр і окружному центрі Керрвіллі, місті з 25 000 жителів, яке перетворилося на зону лиха, коли минулої п'ятниці вранці на регіон зійшли зливи, затопивши басейн річки Гваделупе.

Станом на вівторок тільки в окрузі Керр було виявлено тіла 94 жертв повені, приблизно третина з яких — діти, повідомив губернатор Техасу Грег Ебботт на пресконференції пізно ввечері після огляду району повітрям.

Серед загиблих в окрузі Керр — 27 вихованців і вожатих табору "Містик" — християнського літнього табору для дівчаток, що існує вже майже століття і розташований на березі річки Гваделупе неподалік міста Хант. Також загинув директор табору.

Одна з кімнат табору "Містик" Фото: Скриншот

За словами Ебботта, у вівторок, як і раніше, не було відомо про долю п'яти дівчаток і вожатого табору, а також ще однієї дитини, не пов'язаної з табором.

Однак влада заявила, що готується до зростання кількості жертв у міру того, як вода відступає, а пошуки нових жертв набирають обертів.

Чому сталася повінь у Техасі

Минулої п'ятниці менш ніж за годину до світанку в регіоні випало більше ніж фунт опадів, унаслідок чого потік води ринув донизу Гваделупою, унаслідок чого загинули десятки людей, залишилися купи понівеченого сміття, вирвані з корінням дерева і перевернуті автомобілі. Чиновникам протягом кількох днів ставили запитання про те, чи могли вони раніше оповістити людей у районах, схильних до повеней.

Річка Гваделупе вийшла з берегів

Минулого четверга, напередодні стихійного лиха, державне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях попередило, що в деяких районах центрального Техасу існує загроза раптових повеней, згідно з прогнозами Національної метеорологічної служби.

Наслідки повені в Техасі Фото: Скриншот

Однак удвічі більше опадів, ніж прогнозувалося, випало на два рукави Гваделупе трохи вище розгалуження, де вони сходяться, і вся ця вода кинулася в єдине русло річки, де вона протікає через Керрвілл. Результат подій був непередбачуваним і розвернувся протягом двох годин, залишивши занадто мало часу для проведення попереджувальної масової евакуації без ризику наразити на небезпеку ще більшу кількість людей.

Повінь у Нью-Мексико

А тим часом проливні дощі спровокували раптові повені в Нью-Мексико, лише через чотири дні після паводку в Техасі. Унаслідок цього загинуло щонайменше троє людей, включно з двома маленькими дітьми, а десятки людей опинилися заблокованими в будинках і автомобілях у курортному селищі Руїдозо. Руїдозо розташоване на гірському хребті Сьєрра-Бланка, приблизно за 185 км на південь від Альбукерке, найбільшого міста штату.

Повінь у Нью-Мексико

Дітей віком чотирьох і семи років, а також чоловіка віднесла течія і пізніше знайшла мертвими, повідомила адміністрація гірського курортного селища, додавши, що рятувальні роботи тривають.

На піку паводку рівень річки швидко піднявся, склавши попередній рекорд у 6,2 метра, а коли ввечері вода почала відступати.

Учені стверджують, що екстремальні повені трапляються дедалі частіше, оскільки зміна клімату призводить до більш теплих і вологих погодних умов у Техасі та інших частинах США.

Нагадаємо, синоптична карта зафіксувала появу циклону Gabriel, який вплине на погоду в Україні в перший тиждень липня. При цьому в усіх українських областях страждатимуть від спеки.

А в Австралії люди викопують підземні бункери, щоб сховатися від спеки в 50 градусів Цельсія.