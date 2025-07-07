Повінь у Техасі: загинули десятки дітей, люди рятувалися на дахах (відео)

Рівень в річці Гуаделупе усього за 45 хвилин піднявся більш ніж на шість метрів. Деякі автівки зносило потужною течією.

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Унаслідок масштабної повені в штаті Техас загинули щонайменше 82 людини, серед яких 28 дітей. Як повідомляє CNN, стихія спричинила затоплення житлових будинків і курортів, мешканці рятувалися на дахах і деревах.

У місті Хант велика родина з Остіна врятувалась від раптової повені, піднявшись на дах готелю, де проводила відпустку.

33 родичі щороку приїжджають до River Inn Resort. Цього разу негода застала їх зненацька: рівень води в річці Гваделупе піднявся більш ніж на шість метрів усього за 45 хвилин, затопивши будівлю.

Повінь в Техасі

"Ми почали будити всіх – стукали в двері, закликали людей виходити. Деякі авто вже зносило течією", – розповів Девід Фрай, учасник події. Родина була змушена рятуватися, вилізши на дах. Усі залишилися живими.

В місті Марбл-Фоллз, яке розташоване в окрузі Бернет, двоє людей вижили, тримаючись за дерево посеред потужної повені. Їх евакуювали рятувальники з пожежної служби Ель-Пасо.

Команду з Ель-Пасо направили в Центральний Техас для участі в операціях з ліквідації наслідків негоди. За словами представників служби, місцеві рятувальники "невпинно працюють разом з численними іншими рятувальними службами".

Повінь в Техасі

"Ми співчуваємо всім громадам Центрального Техасу, які постраждали від цієї руйнівної повені. Для нас честь підтримувати зусилля з реагування та сподіваємося зробити вагомий внесок", – зазначили в пожежному управлінні.

Раніше Фокус повідомляв, що 4 липня в США раптово трапилися смертоносні повені. Внаслідок НП є загиблі, а десятки дітей з літнього табору зникли безвісти.