У США раптово трапилися смертоносні повені: є загиблі, десятки дітей з літнього табору зникли безвісти (фото)

У п'ятницю, 4 липня, проливні дощі спричинили смертоносні повені вздовж річки Гуадалупе у штаті Техас, внаслідок чого відомо щонайменше про 13 загиблих людей та понад два десятки зниклих безвісти дівчаток із літнього табору на березі річки. Стихійне лихо насунулося так швидко, що передбачити його неможливо було навіть з допомогою радарів.

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Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію через раптову сильну повінь у Техасі, яка трапилася після гроз із проливними дощами у регіоні. Негода спричинила випадіння понад 30 см опадів, повідомили в агентстві Reuters.

Далтон Райс, міський голова міста Керрвілл, розповів журналістам, що лихо накрило регіон дуже швидко. Це, за його словами, перешкодило владі встигти видати будь-які накази про евакуацію людей.

"Це сталося дуже швидко, протягом дуже короткого періоду, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара", — зазначив він, додавши, що лихо сталося менш ніж за 2 години.

Шериф округу також прокоментував ситуацію, інформувавши медіа про щонайменше 13 загиблих. Однак він стверджує, що коли вода відступить і негода перестане вирувати, кількість загиблих, ймовірно, зросте.

Скриншот | кадри повені у Техасі

У США під час повеней зникли безвісти діти із літнього табору: деталі

Віцегубернатор штату Техас Ден Патрік повідомив, що у Camp Mystic, приватному християнському літньому таборі для дівчаток, розташованому на березі річки, зникли безвісти близько 20 дітей. Всього у таборі перебуває орієнтовно 750 дітей на літньому відпочинку та оздоровленні, передали у CNN.

У таборі організували рятувальну операцію за допомогою гвинтокрилів. Кілька гелікоптерів прибули задля порятунку дітей та вихователів. Вони змогли вилетіти на порятунок тільки коли це дозволили погодні умови.

Батьки двох зниклих безвісти дівчаток із табору Camp Mystic розповіли у коментарі CNN, що нічого не знають про місцеперебування своїх дітей. Їм лише близько 9 років.

CNN | зниклі безвісти діти у Техасі

Національна метеорологічна служба повідомила, що рівень річки, на березі якої розташований дитячий табір, піднявся на 6 метрів усього за 90 хвилин. Це другий найвищий показник за всю історію спостережень за річкою Гуадалупе.

Людей закликають залишатися у безпечних місцях через все ще несприятливі погодні умови в регіоні.

Нагадаємо, 2 липня у NBC News розповіли, що у США загорівся та вибухнув склад феєрверків.

Також 1 липня у "Телеграф" повідомили, чому відбуваються землетруси під Полтавою.