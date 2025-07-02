Стовп диму здійнявся на 4,5 кілометра: у США загорівся і вибухнув склад феєрверків (відео)

Вогонь спричинив детонацію піротехніки та охопив сусідні складські споруди. Місцеві жителі розповіли, що їхні будинки трусило як під час землетрусу.

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Пожежа у Каліфорнії сталася у вівторок, через вибух на складі феєрверків розлетілись уламки та здетонувала піротехніка. Як передали 2 липня у NBC News, видовищна вогняна куля, яка піднялася у повітря, потрапила на відео з місця подій.

Офіс шерифа округу Йоло підтвердив пожежу й вибух на складі, розташованому на північний захід від Сакраменто. Пожежники відреагували приблизно о 17:50, вони виявили кілька комерційних будівель, які сильно постраждали від вогню, численні вибухи та точкові пожежі по всій території.

Кадри, зняті з гелікоптера, зафіксували пожежу та детонацію феєрверків. Зсередини будівлі складу виривався білий дим перед тим, як вона вибухнула й у небо здійнялася вогняна куля. Причина пожежі й подальшого вибуху поки правоохоронцям не відома. Однак у пожежній охороні уточнили, що точкові загоряння охопили площу приблизно у 80 акрів (32,37 гектара).

Причину пожежі розслідують, але в офісі шерифа запевнили, що нічого кримінального у ній немає. Щоб оцінили збитки, американці здійняли у небо дрони. Округ Йоло віддав наказ про евакуацію населення через пожежу, але частині місцевих мешканців вже ввечері дозволили повернутись додому.

Зазначається, що вибух стався між невеличкими населеними пунктами Еспарто і Медісон.

Журналісти CBS Sacramento поспілкувались із місцевими, які розповіли, що їхні близькі могли бути всередині будівлі під час пожежі й не виходять на зв’язок. Однак правоохоронці відмовились від коментарів щодо постраждалих або загиблих під час пресконференції.

Стовп диму досяг висоти у 10-15 тисяч футів (3-4,5 кілометра). Деякі жителі цього району розповіли, що вікна у їхніх будинках "дзвеніли" від щонайменше двох окремих вибухів. Також місцеві описали, як будинки тряслися ніби під час землетрусу, а вибухи, здавалось, гриміли кожні п’ять хвилин. Майже 2200 споживачів лишились без світла, електропостачання обіцяють повністю відновити лише о 1:15 вже 2 липня (11:15 за Києвом).

Стовп диму через пожежу у Каліфорнії Фото: NBC News

У Daily Mail описали, що "феєрверки безконтрольно стріляли в усіх напрямках", і зауважили, що пожежа сталася лише за кілька днів до 4 липня — Дня незалежності у США. У ЗМІ передали, що кілька вибухів охопили полум’ям частину складських споруд на території об’єкта та спровокували додаткові точкові пожежі на прилеглих полях.

"Усе, що ми відчули, – це як усе затрусилося", — описав житель Еспарто Браян Сандовал.

Вибух застав його вдома. Будинок Сандовала не постраждав, але його сім’я евакуювалася разом із сусідами.

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