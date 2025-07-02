Столб дыма поднялся на 4,5 километра: в США загорелся и взорвался склад фейерверков (видео)

Огонь вызвал детонацию пиротехники и охватил соседние складские сооружения. Местные жители рассказали, что их дома трясло как во время землетрясения.

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Пожар в Калифорнии произошел во вторник, из-за взрыва на складе фейерверков разлетелись обломки и сдетонировала пиротехника. Как передали 2 июля в NBC News, зрелищный огненный шар, который поднялся в воздух, попал на видео с места событий.

Офис шерифа округа Йоло подтвердил пожар и взрыв на складе, расположенном к северо-западу от Сакраменто. Пожарные отреагировали примерно в 17:50, они обнаружили несколько коммерческих зданий, которые сильно пострадали от огня, многочисленные взрывы и точечные пожары по всей территории.

Кадры, снятые с вертолета, зафиксировали пожар и детонацию фейерверков. Изнутри здания склада вырывался белый дым перед тем, как оно взорвалось и в небо поднялся огненный шар. Причина пожара и последующего взрыва пока правоохранителям не известна. Однако в пожарной охране уточнили, что точечные возгорания охватили площадь примерно в 80 акров (32,37 гектара).

Причину пожара расследуют, но в офисе шерифа заверили, что ничего криминального в нем нет. Чтобы оценить ущерб, американцы подняли в небо дроны. Округ Йоло отдал приказ об эвакуации населения из-за пожара, но части местных жителей уже вечером разрешили вернуться домой.

Отмечается, что взрыв произошел между небольшими населенными пунктами Эспарто и Мэдисон.

Журналисты CBS Sacramento пообщались с местными, которые рассказали, что их близкие могли быть внутри здания во время пожара и не выходят на связь. Однако правоохранители отказались от комментариев относительно пострадавших или погибших во время пресс-конференции.

Столб дыма достиг высоты в 10-15 тысяч футов (3-4,5 километра). Некоторые жители этого района рассказали, что окна в их домах "звенели" от как минимум двух отдельных взрывов. Также местные описали, как дома тряслись будто во время землетрясения, а взрывы, казалось, гремели каждые пять минут. Почти 2200 потребителей остались без света, электроснабжение обещают полностью восстановить только в 1:15 уже 2 июля (11:15 по Киеву).

Столб дыма из-за пожара в Калифорнии Фото: NBC News

В Daily Mail описали, что "фейерверки бесконтрольно стреляли во всех направлениях", и отметили, что пожар произошел всего за несколько дней до 4 июля — Дня независимости в США. В СМИ передали, что несколько взрывов охватили пламенем часть складских сооружений на территории объекта и спровоцировали дополнительные точечные пожары на близлежащих полях.

"Все, что мы почувствовали, — это как все затряслось", — описал житель Эспарто Брайан Сандовал.

Взрыв застал его дома. Дом Сандовала не пострадал, но его семья эвакуировалась вместе с соседями.

Напомним, на Европу нагрянул "купол" рекордной жары, и в некоторых странах можно было видеть интересные природные явления. Одним из таких имели возможность полюбоваться в Португалии, и его даже сняли на камеру.

Во Флориде начали строительство центра содержания мигрантов, который власти позиционируют как "эффективный и недорогой". Секрет заключается в том, что побеги нелегалов будут предотвращать крокодилы.