В США внезапно случились смертоносные наводнения: есть погибшие, десятки детей из лагеря пропали без вести (фото)

В пятницу, 4 июля, проливные дожди вызвали смертоносные наводнения вдоль реки Гуадалупе в штате Техас, в результате чего известно по меньшей мере о 13 погибших людях и более двух десятков пропавших без вести девочек из летнего лагеря на берегу реки. Стихийное бедствие надвинулось так быстро, что предсказать его невозможно было даже с помощью радаров.

Related video

Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию из-за внезапного сильного наводнения в Техасе, которое случилось после гроз с проливными дождями в регионе. Непогода вызвала выпадение более 30 см осадков, сообщили в агентстве Reuters.

Далтон Райс, городской голова города Керрвилл, рассказал журналистам, что бедствие накрыло регион очень быстро. Это, по его словам, помешало властям успеть выдать какие-либо приказы об эвакуации людей.

"Это произошло очень быстро, в течение очень короткого периода, который невозможно было предсказать даже с помощью радара", — отметил он, добавив, что бедствие произошло менее чем за 2 часа.

Шериф округа также прокомментировал ситуацию, информируя медиа о по меньшей мере 13 погибших. Однако он утверждает, что когда вода отступит и непогода перестанет бушевать, количество погибших, вероятно, возрастет.

Скриншот | кадры наводнения в Техасе

В США во время наводнений пропали без вести дети из летнего лагеря: детали

Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик сообщил, что в Camp Mystic, частном христианском летнем лагере для девочек, расположенном на берегу реки, пропали без вести около 20 детей. Всего в лагере находится ориентировочно 750 детей на летнем отдыхе и оздоровлении, передали в CNN.

В лагере организовали спасательную операцию с помощью вертолетов. Несколько вертолетов прибыли для спасения детей и воспитателей. Они смогли вылететь на спасение только когда это позволили погодные условия.

Родители двух пропавших без вести девочек из лагеря Camp Mystic рассказали в комментарии CNN, что ничего не знают о местонахождении своих детей. Им всего около 9 лет.

CNN | пропавшие без вести дети в Техасе

Национальная метеорологическая служба сообщила, что уровень реки, на берегу которой расположен детский лагерь, поднялся на 6 метров всего за 90 минут. Это второй самый высокий показатель за всю историю наблюдений за рекой Гуадалупе.

Людей призывают оставаться в безопасных местах из-за все еще неблагоприятных погодных условий в регионе.

Напомним, 2 июля в NBC News рассказали, что в США загорелся и взорвался склад фейерверков.

Также 1 июля в "Телеграфе" сообщили, почему происходят землетрясения под Полтавой.