Наводнение в Техасе: погибли десятки детей, люди спасались на крышах (видео)

Уровень в реке Гуаделупе всего за 45 минут поднялся более чем на шесть метров. Некоторые машины сносило мощным течением.

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В результате масштабного наводнения в штате Техас погибли по меньшей мере 82 человека, среди которых 28 детей. Как сообщает CNN, стихия вызвала затопление жилых домов и курортов, жители спасались на крышах и деревьях.

В городе Хант большая семья из Остина спаслась от внезапного наводнения, поднявшись на крышу отеля, где проводила отпуск.

33 родственника каждый год приезжают в River Inn Resort. На этот раз непогода застала их врасплох: уровень воды в реке Гваделупе поднялся более чем на шесть метров всего за 45 минут, затопив здание.

Наводнение в Техасе

"Мы начали будить всех — стучали в двери, призывали людей выходить. Некоторые авто уже сносило течением", — рассказал Дэвид Фрай, участник происшествия. Семья была вынуждена спасаться, вылезши на крышу. Все остались живы.

В городе Марбл-Фоллз, который расположен в округе Бернет, два человека выжили, держась за дерево посреди мощного наводнения. Их эвакуировали спасатели из пожарной службы Эль-Пасо.

Команду из Эль-Пасо направили в Центральный Техас для участия в операциях по ликвидации последствий непогоды. По словам представителей службы, местные спасатели "неустанно работают вместе с многочисленными другими спасательными службами".

Наводнение в Техасе

"Мы сочувствуем всем общинам Центрального Техаса, которые пострадали от этого разрушительного наводнения. Для нас честь поддерживать усилия по реагированию и надеемся сделать весомый вклад", — отметили в пожарном управлении.

Ранее Фокус сообщал, что 4 июля в США внезапно случились смертоносные наводнения. В результате ЧП есть погибшие, а десятки детей из летнего лагеря пропали без вести.