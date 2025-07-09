Наводнения в США: количество жертв превысило сотню и растет (видео)

Погибли 119 человек, из которых 36 – это дети. Количество без вести пропавших: более 180 человек. А кроме Техаса, разрушительное наводнение накрыло курортный город Нью-Мексико.

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Число погибших в результате внезапного наводнения 4 июля, которое обрушилось на часть центральной части Хилл-Кантри в Техасе, возросло до 119 человек. И число жертв будет расти, так как вода спадает и поисковые группы находят все больше тел, пишет CNN.

Наводнение в Техасе

По данным, опубликованным губернатором Греггом Эбботтом, власти разыскивают более 180 человек, судьба которых остается неизвестной в течение четырех дней после одного из самых смертоносных наводнений в США за последние десятилетия.

Основная масса погибших и поиски других пострадавших сосредоточены в округе Керр и окружном центре Керрвилле, городе с 25 000 жителей, который превратился в зону бедствия, когда в прошлую пятницу утром на регион обрушились проливные дожди, затопив бассейн реки Гваделупе.

По состоянию на вторник только в округе Керр были обнаружены тела 94 жертв наводнения, около трети из которых — дети, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции поздно вечером после осмотра района по воздуху.

Среди погибших в округе Керр – 27 воспитанников и вожатых лагеря "Мистик" – христианского летнего лагеря для девочек, существующего уже почти столетие и расположенного на берегу реки Гваделупе недалеко от города Хант. Также погиб директор лагеря.

Одна из комнат лагеря "Мистик" Фото: Скриншот

По словам Эбботта, во вторник по-прежнему не было известно о судьбе пяти девочек и вожатого лагеря, а также еще одного ребенка, не связанного с лагерем.

Однако власти заявили, что готовятся к росту числа жертв по мере того, как вода отступает, а поиски новых жертв набирают обороты.

Почему произошло наводнение в Техасе

В прошлую пятницу менее чем за час до рассвета в регионе выпало более фута осадков, в результате чего поток воды хлынул вниз по Гваделупе, в результате чего погибли десятки людей, остались груды искореженного мусора, вырванные с корнем деревья и перевернутые автомобили. Чиновникам на протяжении нескольких дней задавали вопросы о том, могли ли они раньше оповестить людей в районах, подверженных наводнениям.

Река Гваделупе вышла из берегов

В прошлый четверг, накануне стихийного бедствия, государственное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях предупредило, что в некоторых районах центрального Техаса существует угроза внезапных наводнений, согласно прогнозам Национальной метеорологической службы.

Последствия наводнения в Техасе Фото: Скриншот

Однако в два раза больше осадков, чем прогнозировалось, выпало на два рукава Гваделупе чуть выше разветвления, где они сходятся, и вся эта вода устремилась в единое русло реки, где она протекает через Керрвилл. Исход событий был непредвиденным и развернулся в течение двух часов, оставив слишком мало времени для проведения предупредительной массовой эвакуации без риска подвергнуть опасности еще большее количество людей.

Наводнение в Нью-Мексико

А тем временем проливные дожди спровоцировали внезапные наводнения в Нью-Мексико, всего через четыре дня после паводка в Техасе. В результате погибли по меньшей мере три человека, включая двух маленьких детей, а десятки людей оказались заблокированы в домах и автомобилях в курортном поселке Руидозо. Руидозо распложен на горном хребте Сьерра-Бланка, примерно в 185 км к югу от Альбукерке, крупнейшего города штата.

Наводнение в Нью-Мексико

Дети в возрасте четырех и семи лет, а также мужчина были унесены течением и позже найдены мертвыми, сообщила администрация горного курортного поселка, добавив, что спасательные работы продолжаются.

На пике паводка уровень реки быстро поднялся, составив предварительный рекорд в 6,2 метра, а когда вечером вода начала отступать.

Ученые утверждают, что экстремальные наводнения случаются все чаще, поскольку изменение климата приводит к более теплым и влажным погодным условиям в Техасе и других частях США.

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