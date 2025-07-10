Тонули и переворачивались машины: Львов ушел под воду из-за сильного ливня (видео)

В ночь на 10 июля во Львовской области из-за интенсивного ливня поднялся уровень воды в реке Зубра. Поток воды затопил улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, заливая автомобили по крышу, переворачивая и снося. Укргидрометцентр ожидает поднятия воды в реках на 2 м.

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На восточных окраинах Львова залило несколько улиц, написало медиа "Варта1". Между тем усложнился проезд по трассе Т1416, которая направляется из областного центра в город Меденичи. Укргидрометцентр предупредил о III уровне опасности и о почти 10 см осадков, которые выпадут в течение 12 часов.

Согласно данным медиа, во Львове есть проблемы на улицах Трускавецкой и на проспекте Святого Иоанна Павла II — это южная часть города, район Боднаровки и Сихова. Кроме того, затопило город Зубра, говорится в статье "Варты1". На фото с места событий показали улицы, в которых уровень воды поднялся почти на 2 м. На видео, появившееся в соцсети, показали перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко (город не указан): одну машину просто снесло и положило на бок. Другая машина сначала была в воде по кабину, а затем по крышу.

Еще одна проблемная местность — автотрасса Т1416, которая соединяет Львов и Меденичи. Согласно данным медиа, затопило город Сокольник. На странице Facebook журналиста Игоря Зинкевича указано, что вода залила дорогу на Пустомыты.

Наводнение во Львове — затоплены дороги во Львовской области Фото: Варта1 Наводнение во Львове — затоплен населенный пункт Фото: Варта1

Кроме того, журналист опубликовал предупреждение Львовского регионального центра по гидрометеорологии, выданное 10 июля в 3:30. Указано, что во Львовской области и во Львове объявлен третий уровень опасности из-за значительных осадков. В течение суток будет продолжаться значительный дождь и возможно выпадении более 80 мм осадков в течение 12 часов.

Наводнение во Львове — информация о III уровне опасности Фото: Варта1

Городской голова Львова Андрей Садовый пока не реагировал на наводнение на южных окраинах областного центра. Между тем Львовская ОВА в Telegram-канале подтвердила неблагоприятные погодные условия, из-за которых пропал свет в 192 населенных пунктах. Также подтверждается, что центр гидрометеорологии объявил III уровень опасности, красный. Граждан попросили остерегаться: не стоять под деревьями и щитами, под линиями электропередач.

Наводнение во Львове — предупреждение метеорологов

На портале Укргидрометцентра есть информация о ситуации с осадками и состоянием рек по состоянию на 10 июля. Появилось гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды из-за сильных ливней:

на Днестре вода может подняться на 0,5–1,5 м, на некоторых участках — до 2 м. Опасные регионы — бассейн Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области, суббассейны рек Прут и Сирет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях;

на левых притоках Днестра в Тернопольской и Черновицких областях — уровень воды может подняться на 0,2–0,7 м;

в суббассейне Тисы в Закарпатской области — на 0,2–1 м.

Укргидрометцентр проинформировал, что возможно частичное затопление заниженных территорий и сход селевых потоков.

Наводнение во Львове — предупреждение Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Отметим, 10 июля метеорологи предупредили о похолодании в западных областях Украины: ожидается падение температуры до +15 градусов. В то же время, в других регионах — жара до +39, рассказали на портале Укргидрометцентра.

Напоминаем, 9 июля агентство CNN показало последствия наводнения в США, в результате которого погибли 119 человек.