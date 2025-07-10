Тонули и переворачивались машины: Львов ушел под воду из-за сильного ливня (видео)
В ночь на 10 июля во Львовской области из-за интенсивного ливня поднялся уровень воды в реке Зубра. Поток воды затопил улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, заливая автомобили по крышу, переворачивая и снося. Укргидрометцентр ожидает поднятия воды в реках на 2 м.
На восточных окраинах Львова залило несколько улиц, написало медиа "Варта1". Между тем усложнился проезд по трассе Т1416, которая направляется из областного центра в город Меденичи. Укргидрометцентр предупредил о III уровне опасности и о почти 10 см осадков, которые выпадут в течение 12 часов.
Согласно данным медиа, во Львове есть проблемы на улицах Трускавецкой и на проспекте Святого Иоанна Павла II — это южная часть города, район Боднаровки и Сихова. Кроме того, затопило город Зубра, говорится в статье "Варты1". На фото с места событий показали улицы, в которых уровень воды поднялся почти на 2 м. На видео, появившееся в соцсети, показали перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко (город не указан): одну машину просто снесло и положило на бок. Другая машина сначала была в воде по кабину, а затем по крышу.
Еще одна проблемная местность — автотрасса Т1416, которая соединяет Львов и Меденичи. Согласно данным медиа, затопило город Сокольник. На странице Facebook журналиста Игоря Зинкевича указано, что вода залила дорогу на Пустомыты.
Кроме того, журналист опубликовал предупреждение Львовского регионального центра по гидрометеорологии, выданное 10 июля в 3:30. Указано, что во Львовской области и во Львове объявлен третий уровень опасности из-за значительных осадков. В течение суток будет продолжаться значительный дождь и возможно выпадении более 80 мм осадков в течение 12 часов.
Городской голова Львова Андрей Садовый пока не реагировал на наводнение на южных окраинах областного центра. Между тем Львовская ОВА в Telegram-канале подтвердила неблагоприятные погодные условия, из-за которых пропал свет в 192 населенных пунктах. Также подтверждается, что центр гидрометеорологии объявил III уровень опасности, красный. Граждан попросили остерегаться: не стоять под деревьями и щитами, под линиями электропередач.
Наводнение во Львове — предупреждение метеорологов
На портале Укргидрометцентра есть информация о ситуации с осадками и состоянием рек по состоянию на 10 июля. Появилось гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды из-за сильных ливней:
- на Днестре вода может подняться на 0,5–1,5 м, на некоторых участках — до 2 м. Опасные регионы — бассейн Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области, суббассейны рек Прут и Сирет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях;
- на левых притоках Днестра в Тернопольской и Черновицких областях — уровень воды может подняться на 0,2–0,7 м;
- в суббассейне Тисы в Закарпатской области — на 0,2–1 м.
Укргидрометцентр проинформировал, что возможно частичное затопление заниженных территорий и сход селевых потоков.
Отметим, 10 июля метеорологи предупредили о похолодании в западных областях Украины: ожидается падение температуры до +15 градусов. В то же время, в других регионах — жара до +39, рассказали на портале Укргидрометцентра.
Напоминаем, 9 июля агентство CNN показало последствия наводнения в США, в результате которого погибли 119 человек.