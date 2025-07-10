В Украину идет холодный фронт: где спадет жара (метеокарты)

В Украине 10 июля еще продержится жара, местами солнце подогреет до +40 градусов. Уже на следующий день температура воздуха снизится.

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Сильная жара будет держаться на востоке, юге и в центре Украины: в этих регионах ожидается от +33 до +39 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Интенсивное солнце может подогреть и до +40 градусов, подчеркивает специалист.

Центр Украины отметится температурными различиями

В северных регионах погода будет отличаться: в Житомирской области — от +25 до +27 градусов, в Черниговской возможно +32, а в Киевской — до +33 градусов. Жарче всего будет в Сумской области, где температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Центр Украины тоже отметится температурными различиями: от +25 градусов в Винницкой области до +37 градусов на Днепропетровщине.

На юге прогнозируют жару, но в Одесской области температута опустится ниже +30. В западных областях ожидается от +15 до +19 градусов.

Дожди, грозы и сильные ливни 10-го июля пройдут в западной части страны и в Винницкой области. Вечером дожди могут дойти до Житомирской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно, заметила Диденко.

В Киеве 11 июля температура воздуха начнет снижаться — ожидается от +23 до +25 градусов.

Погода в Украине 10 июля: где ожидаются метеорологические явления?

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях 10 июля в нескольких областях.

В некоторых регионазх будут сильные дожди

В Хмельницкой области возможен сильный ветер до 20 м/с и дождь, в регионе объявили 1-й уровень опасности.

Во Львовской области 10 июля пройдут сильные дожди, шквальный ветер до 20 м/с. Во Львове может быть сильный дождь, порывы ветра и град днем. В Винницкой области ожидается гроза, ночью — дождь.

Грозы с дождями прогнозируют в Черновицкой и Черкасской областях. В последнем регионе объявили повышенный уровень опасности.

Напомним, 9 июля в Украине была едва ли не самая жаркая погода в Европе. На востоке, юге и в большинстве центральных областей воздух разогрелся до 33-39 градусов.

На юге Австралии аномальная жара заставляет людей прятаться под землей. Местные жители строят глубокие бунгало без окон с гостиными, кухнями и спальнями.