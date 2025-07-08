Едва ли не самая большая в Европе жара и температурные контрасты: какая будет погода 9 июля (карта)

В среду в Украине будет едва ли не жарче всех европейских стран. Однако душная жара ожидается лишь в части регионов.

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В целом погода на завтра обещает быть контрастной, как сообщила синоптик Наталья Диденко 8 июля.

Погода на завтра: прогноз

На западе, а также в Житомирской и Винницкой областях будет комфортно — столбики термометров будут фиксировать от 21 до 28 градусов тепла. Однако в восточных, южных и большинстве центральных областей ожидается летняя жара, там солнце разогреет воздух до 33-39 градусов.

На севере в основном тоже будет жарко. Днем ожидается от +30 до +34 градусов, свежее будет только в Житомирской области. В западных, северных и Винницкой областях из-за циклона и атмосферного фронта прогнозируют дожди с грозами.

"Дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно", — отметила Диденко.

Инфографика, опубликованная экспертом Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода на завтра в Киеве

В столице 9 июля тоже сохранится жара, столбики термометров будут фиксировать от +30 до +33 градусов. Вечером возможен дождь с грозой вероятен вечером.

Когда жара ослабнет

Снижение температуры ожидается уже 11-12 июля. Однако на востоке сильная жара продолжится. Там воздух будет прогреваться до 35-39 градусов тепла, а иногда и до 40.

"В видимой синоптической перспективе так и будет — сдержаннее на западе, жарко на востоке", — добавила Диденко.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала погоду в Украине на эту неделю. Она предупредила, что в Украине развернется своеобразное "противостояние" — в одних регионах ожидается жара, а других прольются дожди.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, как жара и отсутствие дождей влияют на урожай этого года. Он назвал регионы, где ситуация для аграриев — худшая.