Часть страны накроют дожди, а другую — удушающая жара: прогноз погоды на неделю

На этой неделе, по прогнозу погоды от Укргидрометцентра, в Украине развернется настоящее "противостояние". Показатели будут контрастными — пока жителям одних регионов следует готовить зонтики, жителям других лучше запасаться солнцезащитными кремами.

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В ближайшие дни большинство областей будут находиться в поле высокого атмосферного давления с востока и в раскаленной воздушной массе с юга, которая уже поступает. Об этом в комментарии УНИАН 8 июля сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на неделю

В большинстве областей 8 и 9 июля сохранится летняя жара. Однако на погоду в западных, а также Житомирской и Винницкой областях будет влиять атмосферный фронт. Там ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы. Уже со среды в этих регионах начнет снижаться температура: сегодня днем столбики термометров будут фиксировать от +26 до +32 градусов, а уже завтра — от +20 до +27.

На остальной территории Украины будет царить преимущественно жара. Ночью ожидается от 17 до 23 градусов тепла, а днем — даже от 35 до 39. Немного прохладнее будет на севере — от +29 до +34. Однако уже в среду-четверг кратковременные дожди с грозами придут и в Киевскую, Черниговскую и Черкасскую области.

"А в четверг, в принципе, по всему правобережью местами могут быть кратковременные дожди и грозы. Потому что там больше с запада будет влиять этот атмосферный фронт. А с востока — антициклон. И вот такое противостояние будет у нас на территории Украины. Поэтому юг, восток, центр в жаре, без осадков, а запад — с дождями и более низкими значениями температуры", — пояснила Птуха.

Такая ситуация будет наблюдаться по крайней мере до выходных, а в дальнейшем может измениться.

Прогноз погоды в Киеве

На Киевщине сегодня и завтра столбики термометров будут фиксировать от +32 до +34 градусов. Однако уже с четверга температура начнет понемногу падать. Днем 10 июля и ночью 11-го местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Вместо душной жары ожидается уже от 23 до 28 градусов тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в первую неделю июля на погоду в Украине будет влиять циклон Gabriel. Она прогнозировала температуру более +30 градусов и незначительные осадки.

Ученые рассказали, какие лайфхаки для спасения от жары могут быть опасными. Однако это не значит, что нельзя облегчить себе жизнь без лишних рисков, когда температура некомфортно высокая.