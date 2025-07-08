Частину країни накриють дощі, а іншу — задушлива спека: прогноз погоди на тиждень

Цього тижня, за прогнозом погоди від Укргідрометцентру, в Україні розгорнеться справжнє «протистояння». Показники будуть контрастними — поки жителям одних регіонів слід готувати парасольки, мешканцям інших краще запасатись сонцезахисними кремами.

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Найближчими днями більшість областей перебуватимуть у полі високого атмосферного тиску зі сходу та в розпеченій повітряній масі з півдня, яка вже надходить. Про це у коментарі УНІАН 8 липня повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на тиждень

У більшості областей 8 та 9 липня утримається літня спека. Однак на погоду у західних, а також Житомирській і Вінницькій областях впливатиме атмосферний фронт. Там очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах можливі град і шквали. Вже з середи у цих регіонах почне знижуватись температура: сьогодні вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +26 до +32 градусів, а вже завтра — від +20 до +27.

На решті території України пануватиме переважно спека. Вночі очікується від 17 до 23 градусів тепла, а вдень — навіть від 35 до 39. Трохи прохолодніше буде на півночі — від +29 до +34. Однак вже у середу-четвер короткочасні дощі з грозами завітають і в Київську, Чернігівську та Черкаську області.

"А в четвер, в принципі, по всьому правобережжю місцями можуть бути короткочасні дощі та грози. Тому що там більше із заходу буде впливати цей атмосферний фронт. А зі сходу — антициклон. І ось таке протистояння буде у нас на території України. Тому південь, схід, центр у спеці, без опадів, а захід — з дощами й нижчими значеннями температури", — пояснила Птуха.

Така ситуація спостерігатиметься принаймні до вихідних, а надалі може змінитись.

Прогноз погоди у Києві

На Київщині сьогодні й завтра стовпчики термометрів фіксуватимуть від +32 до +34 градусів. Однак вже з четверга температура почне потроху падати. Вдень 10 липня та вночі 11-го подекуди прогнозують короткочасні дощі та грози. Замість задушливої спеки очікується вже від 23 до 28 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що у перший тиждень липня на погоду в Україні впливатиме циклон Gabriel. Вона прогнозувала температуру понад +30 градусів і незначні опади.

Учені розповіли, які лайфхаки для порятунку від спеки можуть бути небезпечними. Однак це не означає, що не можна полегшити собі життя без зайвих ризиків, коли температура некомфортно висока.