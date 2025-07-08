Ледь не найбільша в Європі спека і температурні контрасти: яка буде погода 9 липня (карта)
У середу в Україні буде чи не найгарячіше з-поміж усіх європейських країн. Однак задушлива спека очікується лише в частині регіонів.
Загалом погода на завтра обіцяє бути контрастною, як повідомила синоптикиня Наталка Діденко 8 липня.
Погода на завтра: прогноз
На заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях буде комфортно — стовпчики термометрів фіксуватимуть від 21 до 28 градусів тепла. Однак у східних, південних і більшості центральних областей очікується літня спека, там сонце розігріє повітря до 33-39 градусів.
На півночі здебільшого теж буде спекотно. Вдень очікується від +30 до +34 градусів, свіжіше буде лише у Житомирській області. У західних, північних і Вінницькій областях через циклон та атмосферний фронт прогнозують дощі з грозами.
"Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно", — зауважила Діденко.
Погода на завтра у Києві
У столиці 9 липня теж утримається спека, стовпчики термометрів фіксуватимуть від +30 до +33 градусів. Ввечері можливий дощ з грозою ймовірний ввечері.
Коли спека послабне
Зниження температури очікується вже 11-12 липня. Однак на сході сильна спека продовжиться. Там повітря прогріватиметься до 35-39 градусів тепла, а подекуди й до 40.
"У видимій синоптичній перспективі так і буде — стриманіше на заході, спекотно на сході", — додала Діденко.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха спрогнозувала погоду в Україні на цей тиждень. Вона попередила, що в Україні розгорнеться своєрідне "протистояння" — в одних регіонах очікується спека, а інших проллються дощі.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, як спека й відсутність дощів впливають на цьогорічний врожай. Він назвав регіони, де ситуація для аграріїв — найгірша.