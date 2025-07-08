Посуха і війна знищують цьогорічний врожай: у яких областях найгірша ситуація

У червні низку регіонів України накрила посуха — невеликі дощі пройшли, але їх було недостатньо для збереження врожаю. Окрім того, на це наклалися проблеми через бойові дії, і аграрії опинились у скрутному становищі через позичені гроші.

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Ситуація в Україні продовжує погіршуватись, як розповів в ефірі "Громадського радіо" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Тих показників, на які аграрії сподівались, вони не отримають.

"Посуха, на жаль, розширює свій вплив", — підкреслив експерт.

З його слів, від погодних умов вже досить сильно страждає Дніпропетровська область та частина Миколаївської. Не виключено, що умови погіршаться й у Кіровоградській області.

"Адже впродовж червня та на початку липня не було тих опадів, які б могли покращити умови для дозрівання рослин", — пояснив Марчук.

Окрім того, на ситуацію з врожаєм 2025 року вплинуть і бойові дії, зокрема йдеться про прифронтові території Херсонської та Запорізької областей. Експерт розповів, що аграрії, які повернулись на Херсонщину після звільнення земель, набирались боргів для своєї праці. Поля були заміновані, а їхня техніка — знищена. Тепер через погоду ці люди втрачають врожай, а разом з ним і здатність фінансово себе захистити.

Через таку ситуацію аграрії просили про фінансову допомогу в уряду. Однак позитивної відповіді вони не отримали. Їм відповіли, що у 2025 році такі витрати з бюджетів не передбачені.

"Звісно, що не передбачено, бо ніхто не очікував, що у 2025 році може бути така посуха. Але можна було б зараз через резервні фонди частково підібрати можливості саме для аграріїв з прифронтових територій", — наголосив Марчук.

Аграрії пропонують владі створення програми державного страхування. Такий механізм просять ухвалити на наступний рік.

Окремо експерт прокоментував питання зрошування полів. Нині фермери замислюються про це навіть у тих областях, де частіше йдуть дощі. За оцінкою Марчука, якщо зрошувальна реформа не буде ухвалена, під загрозою опиняться 15 мільйонів гектарів сільгоспземель. Ці поля просто не даватимуть очікуваних показників врожаю.

Нагадаємо, цього року в Україні запрацює нова програма "Пакунок школяра". Кожна сім’я, яка відправляє дитину у перший клас, отримає допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Частина пенсіонерів в Україні має право на надбавку. З 1 липня її сума завдяки індексації зросла до понад 5 тисяч гривень.