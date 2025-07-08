"Пакунок школяра": у Мінсоцполітики розповіли, як отримати допомогу на 5 тисяч грн (відео)

Батьки першокласників у 2025 році отримають допомогу від держави в рамках програми "Пакунок школяра". Кожній родині уряд виділить по 5 тисяч гривень, які можна витратити на купівлю зошитів, ручок, олівців, лінійок тощо. При цьому людям не доведеться самостійно подавати заяву на виплати: все відбуватиметься автоматично.

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Після того, як сім'я запише першокласника до школи, інформація надійде до Пенсійного фонду України, а потім — до системи єдиного порталу державних послуг "Дія", розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Після цього батьки мають очікувати на повідомлення про виділення допомоги. Якщо ж люди не встановили додаток, то кошти можна оформити через ПФУ.

Пакет школяра — Жолнович про допомогу батькам першокласників

Жолнович розповіла, що "Пакунок школяра" запровадили за прикладом "Пакунка малюка" і з урахуванням минулого досвіду. За словами міністра, одним сім'ям було зручно отримувати речі, а іншим — гроші на рахунок, які витрачалися на потрібні малюкові предмети, але на розсуд батьків. Одна з причин, чому уряд вийшов з ініціативою, — щоб утримати сім'ї з дітьми від виїзду, прозвучало в ефірі телемарафону.

"Хочемо, щоб сім'ї з дітьми залишалися в Україні, а не покидали нашу територію. Тому ми вирішили сформувати пакет школяра, який буде доступним після того, як батьки запишуть дитину до школи", — сказала глава Мінсоцполітики.

Пакунок школяра — як отримати

Чиновниця описала орієнтовну процедуру оформлення "Пакунка школяра":

батьки записують дитину до школи і тоді навчальний заклад передає інформацію до Пенсійного фонду;

коли гроші будуть виділені, у застосунку "Дія" з'явиться push-повідомлення про можливість отримання коштів;

якщо батьки підтверджують бажання отримати допомогу, то кошти перераховуються на віртуальну картку в застосунку;

кошти в рамках програми "Пакунок малюка" можна витратити в онлайн- та офлайн-магазинах;

якщо "Дії" немає, то слід звернутися до Пенсійного фонду, написати заяву та вказати рахунок, на який держава перерахує гроші.

Згідно з даними Державного управління статистики у 2024 році першокласників було 278 083 особи, а кількість дітей, які підуть до школи у 2025 році, наразі не відома. Якщо врахувати дані попереднього року і якщо всі сім'ї першокласників вирішать отримати 5 тис. грн, то на програму "Пакунок малюка" уряд має виділити близько 1,4 млрд грн.

Зазначимо, 7 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про допомогу для першокласників -"Пакунок школяра" у розмірі 5 тис. грн. Глава уряду уточнив, що гроші не можна отримати готівкою і їх дозволено витрачати у спеціальних магазинах. Водночас виплати не вплинуть на субсидії, які оформили громадяни, додав міністр.

Нагадуємо, навесні 2025 року Фокус писав про ще один напрям допомоги школярам — гроші за позитивні оцінки. Тим часом розпочалася літня вступна кампанія і абітурієнтам варто ознайомитися з мінімальним конкурсним балом для навчання на бюджеті або контракті.