"Пакет школьника": в Минсоцполитики рассказали, как получить помощь на 5 тысяч грн (видео)

Родители первоклассников в 2025 году получат помощь от государства в рамках программы "Пакет школьника". Каждой семье правительство выделит по 5 тысяч гривен, которые можно потратить на покупку тетрадей, ручек, карандашей, линеек и тому подобное. При этом людям не придется самостоятельно подавать заявление на выплаты: все будет происходить автоматически.

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После того, как семья запишет первоклашку в школу, информация поступит в Пенсионный фонд Украины, а затем — в систему единого портала государственных услуг "Дія", рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. После этого родители должны ожидать сообщения о выделении помощи. Если же люди не установили приложение, то средства можно оформить через ПФУ.

Пакет школьника — Жолнович о помощи родителям первоклашек

Жолнович рассказала, что "Пакет школьника" ввели по примеру "Пакета малыша" и с учетом прошлого опыта. По словам министра, одним семьям было удобно получать вещи, а другим — деньги на счет, которые тратились на нужные малышу предметы, но на усмотрение родителей. Одна из причин, почему правительство вышло с инициативой, — чтобы удержать семьи с детьми от выезда, прозвучало в эфире телемарафона.

"Хотим, чтобы семьи с детьми оставались в Украине, а не покидали нашу территорию. Поэтому мы решили сформировать пакет школьника, который будет доступен после того, как родители запишут ребенка в школу", — сказала глава Минсоцполитики.

Пакет школьника — как получить

Чиновница описала ориентировочную процедуру оформления "Пакета школьника":

родители записывают ребенка в школу и тогда учебное заведение передает информацию в Пенсионный фонд;

когда деньги будут выделены, в приложении "Дія" появится push-уведомление о возможности получения средств;

если родители подтверждают желание получить помощь, то средства перечисляются на виртуальную карточку в приложении;

средства в рамках программы "Пакет малыша" можно потратить в онлайн- и офлайн-магазинах;

если "Дії" нет, то следует обратиться в Пенсионный фонд, написать заявление и указать счет, на который государство перечислит деньги.

Согласно данным Государственного управления статистики в 2024 году первоклассников было 278 083 чел., а количество детей, которые пойдут в школу в 2025 году пока не известно. Если учесть данные предыдущего года и если все семьи первоклашек решат получить 5 тыс. грн, то на программу "Пакет малыша" правительство должно выделить около 1,4 млрд грн.

Отметим, 7 июля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о помощи для первоклашек -"Пакет школьника" в размере 5 тыс. грн. Глава правительства уточнил, что деньги нельзя получить наличными и их разрешено тратить в специальных магазинах. При этом выплаты не повлияют на субсидии, которые оформили граждане, добавил министр.

Напоминаем, весной 2025 года Фокус писал о еще одном направлении помощи школьникам — деньги за положительные оценки. Тем временем началась летняя вступительная кампания и абитуриентам стоит ознакомиться с минимальным конкурсным баллом для обучения на бюджете или контракте.